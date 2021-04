Manchester United a la chance de mettre fin à sa demi-finale une fois pour toutes en accueillant la Roma dans les quatre derniers de la Ligue Europa jeudi.

Alors que la Ligue Europa offre désormais la seule chance à Ole Gunnar Solskjaer d’obtenir sa première pièce d’argenterie en tant qu’entraîneur, le patron de United espère qu’il sera la cinquième fois chanceux après sa défaite lors des quatre demi-finales précédentes de son mandat à Old Trafford. .

« Ce sera un rêve devenu réalité le jour où je pourrai soulever un trophée pour ce club en tant que manager, bien sûr », a déclaré Solskjaer lors de sa conférence de presse d’avant-match.

«C’est pour cela que nous construisons. Nous avons été proches, nous construisons étape par étape, mais franchissez l’étape suivante, ce sont des si et des mais et ceci et cela.

Solskjaer peut-il résoudre un casse-tête en demi-finale?

Qu’il s’agisse des deux vaillantes défaites en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City, de l’abjecte contre Chelsea lors de la FA Cup la saison dernière, ou du revers amer contre Séville en Ligue Europa de l’année dernière, United a trébuché sur le dernier obstacle avant une dernière fois. et encore sous Solskjaer.

Cette période stérile de quatre ans qui s’est déroulée depuis que Jose Mourinho a guidé United vers la victoire lors de la finale de la Ligue Europa 2017 constitue la plus longue sécheresse de trophées du club depuis 1990, lorsque la victoire de Sir Alex Ferguson en FA Cup a mis fin à cinq ans d’attente pour un trophée.

Ce premier trophée illusoire a ouvert les vannes pour Ferguson et Manchester United, avec trophée après trophée affluant à Old Trafford jusqu’à ce qu’il annonce sa retraite en 2013. Vous vous demandez simplement si la Ligue Europa de cette saison pourrait avoir un effet boule de neige, et être le premier de beaucoup pour Solskjaer.

Réunion des Roms

Chris Smalling félicite Henrikh Mkhitaryan après avoir marqué le deuxième but de Manchester United lors de la victoire finale de la Ligue Europa 2017 contre l’Ajax



Entre Manchester United et une première finale sous Solskjaer, une équipe rom regorge de visages familiers.

Le défenseur central Chris Smalling a passé près d’une décennie à Old Trafford, remportant cinq honneurs majeurs, avant de rejoindre la Roma en 2019, tandis que l’attaquant Henrikh Mkhitaryan a remporté deux trophées au cours de deux saisons quelque peu mouvementées à Manchester.

Smalling et Mkhitaryan ont tous deux commencé pour United lorsqu’ils ont remporté un trophée pour la dernière fois, la frappe de l’international arménien en deuxième période mettant le sceau à une victoire 2-0 contre l’Ajax lors de la finale de la Ligue Europa 2017 à Stockholm.

Mis à part les retrouvailles avec d’anciens coéquipiers, il y a un certain nombre de visages dans le camp de la Roma, United ne sera pas trop heureux de revoir.

Les anciennes stars de la Premier League, Edin Dzeko, Pedro et Henrikh Mkhitaryan font partie de l’équipe rom itinérante



L’attaquant Edin Dzeko a pris l’habitude de marquer contre United au cours de ses cinq saisons à Manchester City, tandis que l’ancien attaquant de Chelsea Pedro a marqué le premier but de Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions 2011 à Wembley.

Les fans de Premier League se souviendront également de Federico Fazio, ancien de Tottenham, de Jordan Veretout, anciennement d’Aston Villa, et de Davide Santon, ancien de Newcastle, qui font partie du groupe itinérant rom de Paulo Fonseca.

Nuances de 2007

Image:

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois alors que Manchester United battait la Roma 7-1 pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions en 2007



Chaque fois que Manchester United et la Roma sont prononcés dans la même phrase, vous êtes instantanément transporté à leur tristement célèbre affrontement en quart de finale de la Ligue des champions en 2006/07.

Après avoir surmonté un premier carton rouge de Paul Scholes et quitté le Stadio Olimpico avec un déficit aller de 2-1 après le but crucial de Wayne Rooney à l’extérieur, l’équipe de Sir Alex Ferguson est revenue à Old Trafford pour un match retour alléchant contre la Roma.

Ce qui s’est déroulé le 10 avril 2007 reste le folklore d’Old Trafford. Trois buts en huit minutes de première mi-temps ont vu United déchirer la Roma sur le chemin d’une victoire catégorique 7-1 au match retour – un résultat qui reste la plus grande victoire du club en Ligue des champions.

En plus d’assurer le passage de United dans ce qui était leur première demi-finale de Ligue des champions depuis 2002, le triomphe à deux jambes a marqué la fin de l’une des plus illustres carrières européennes de l’histoire de Manchester United, nul autre que celle d’Ole Gunnar Solskjaer.

Dans les derniers mois éphémères de sa carrière de joueur, le dernier départ européen de Solskjaer a eu lieu au match aller à Rome, au cours duquel il a établi le but de Rooney, et le Norvégien est sorti du banc au match retour pour aider Patrice Evra à marquer le septième de United. .

Image:

Ole Gunnar Solskjaer et John O’Shea célèbrent avec Wayne Rooney après son égalité contre la Roma au Stadio Olimpico



« J’ai commencé le match aller, mais je ne me souviens pas si je l’ai terminé parce que nous avons joué avec 10 hommes et obtenu un bon résultat », a déclaré Solskjaer.

« Il [manager Sir Alex Ferguson] était confiant que nous pourrions passer mais cette nuit à Old Trafford était magique. Nous étions en feu et avons montré ce que United peut faire. «

Solskjaer n’a pas été en mesure de reproduire l’héroïsme qui a guidé United vers la gloire de la Ligue des champions en 1999, la défaite en demi-finale contre les éventuels vainqueurs de l’AC Milan ayant levé le rideau sur leur campagne.

Mais ce que la course scintillante de United aux quatre derniers a fait a été de réinstaller ses croyances et de jeter les bases et les ambitions de succès futurs, qui ont été réalisées la saison suivante lorsque United a retrouvé le trophée de la Ligue des champions après avoir été Chelsea aux tirs au but lors de la finale de 2008 en 2008. Moscou.

Le défi auquel l’équipe de Solskjaer est confrontée jeudi est similaire à bien des égards à sa dernière saison en tant que joueur, une équipe avec une abondance de talent et de potentiel attend pour faire ce prochain pas de géant. Ils l’ont fait sous Ferguson, maintenant c’est à Solskjaer de répéter l’exploit.

La vue de Rome: l’heure de la vengeance?

Image:

Edin Dzeko reste l’un des joueurs clés de la Roma après avoir marqué plus de 100 buts pour le club



Le fantôme d’Old Trafford en 2007 est toujours en train d’errer dans les pensées de tous les fans rom et si la vengeance est vraiment un plat qu’il vaut mieux servir froid, il n’y aura peut-être jamais de meilleur moment pour le servir.

Depuis cette nuit, il y a eu des hauts et des bas pour les Roms. Luciano Spalletti est parti en 2009 et le club n’a plus remporté de trophée depuis. Ils ont vu deux nouveaux propriétaires entrer et deux gladiateurs comme Francesco Totti et Daniele De Rossi partir. Mais des soirées européennes comme celles contre Barcelone et Liverpool en 2018 ont galvanisé le club et leur ont donné confiance en elles sur la grande scène.

Cette saison, l’équipe de Fonseca figurait parmi les meilleurs joueurs de Serie A jusqu’en mars, avant que les blessures de joueurs clés et la gueule de bois européenne ne contribuent à une involution dramatique de leur style de jeu, passant de la troisième à la septième place en l’espace d’un mois.

Cela ne s’appliquait cependant pas au football de la Ligue Europa. La Roma a remporté son groupe et a fait un travail léger de Braga et Shakhtar Donetsk avant qu’une victoire totale 3-2 contre l’Ajax confirme que le style de Fonseca a fait de la Roma un véritable prétendant en Europe plutôt qu’à domicile.

Cette saison, les joueurs ont toujours été en mesure de séparer leurs difficultés nationales de leurs exploits européens.Fonseca sera donc secrètement confiant qu’il détient toutes les bonnes cartes pour prendre un énorme cuir chevelu et donner au club son meilleur tir à la gloire européenne en 30 ans.

Le retour à la forme physique de Chris Smalling renforcera les trois arrières qui réclamaient un leader défensif de sa stature, et la récupération de Leonardo Spinazzola signifie que Fonseca a à sa disposition la pleine puissance offensive de l’équipe qui a si souvent promis des buts cette saison.

Edin Dzeko sera l’homme à surveiller. Bien qu’il ait été dépouillé du poste de capitaine du club plus tôt cette saison pour des retombées signalées avec le manager, il reste le point focal d’une équipe étroitement unie, un joueur d’équipe complet, le même menaçant n ° 9 qui a jadis si gracieusement marqué les buts en Manchester – il n’en a peut-être pas encore fini avec ça.