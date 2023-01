Manchester United vs Reading Livestream: Comment regarder le football de la FA Cup de n’importe où

Manchester United accueille Reading samedi dans cet affrontement au quatrième tour de la FA Cup, les Red Devils cherchant à poursuivre leur amélioration rapide sous la direction de l’entraîneur Eric ten Haag.

United a été en superbe forme de coupe cette saison, ayant déjà facilité son chemin vers la phase à élimination directe de la Ligue Europa, et a maintenant également un pied dans la finale de la Coupe EFL après sa victoire 3-0 en milieu de semaine sur Nottingham Forest lors du match aller de les demi-finales.

Ce match a vu Marcus Rashford en forme, la nouvelle signature de prêt Wout Weghorst et la star portugaise Bruno Fernandes tous sur la feuille de match. Il est peu probable qu’aucun des trios ne figure ici, avec dix Haag susceptibles de faire pivoter sa formation de départ avant une liste de rencontres compressée.

Le match de samedi verra l’ancien milieu de terrain de Manchester United et actuel entraîneur de Reading, Paul Ince, revenir à Old Trafford avec son équipe actuellement bloquée au milieu de la table du championnat. Les Royals entrent dans cet affrontement après une lourde défaite 4-0 en championnat contre Stoke la semaine dernière et, avec seulement une victoire sur cinq, un choc en FA Cup semble peu probable.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct, où que vous soyez dans le monde.

Manchester United contre Reading : Quand et où ?



Man United accueille Reading à Old Trafford le Samedi 28 janvier. Le coup d’envoi est prévu à 20 h, heure locale au Royaume-Uni (15 h HE, 12 h PT aux États-Unis et au Canada, et 7 h AEDT le 28 janvier en Australie).

Comment regarder le match Manchester United contre Reading en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct le match Manchester United contre Reading aux États-Unis



Ce match de coupe à Old Trafford est diffusé exclusivement en direct aux États-Unis sur ESPN Plus. Le coup d’envoi est à 15 h HE (12 h PT) le samedi après-midi pour les téléspectateurs des États-Unis.

Le service de streaming autonome d’ESPN coûte 10 $ par mois ou 100 $ pour un abonnement annuel. Avec lui, vous pourrez regarder tous les matchs de la FA Cup de cette saison, y compris ce match intrigant à Old Trafford. Lisez notre revue ESPN Plus.

Diffusez en direct le jeu Man United vs Reading gratuitement au Royaume-Uni

La bonne nouvelle pour les fans de foot au Royaume-Uni est que les diffuseurs gratuits BBC et ITV partagent les tâches de diffusion en direct pour la FA Cup de cette saison.

Ce match est diffusé exclusivement sur ITV4, avec une couverture commençant à 19h15 GMT avant le coup d’envoi de 20h.

TVI Le match étant diffusé sur ITV4, cela signifie également que vous pourrez également regarder le match en ligne gratuitement via le service de streaming à la demande du réseau, ITVX (anciennement ITV Hub). Le service propose une nouvelle application mise à jour disponible pour les appareils mobiles Android et Apple, ainsi qu’une vaste gamme de téléviseurs intelligents.

Diffusion en direct du match Man United contre Reading au Canada

Les fans de football canadiens qui souhaitent regarder ce grand match de la FA Cup peuvent regarder toute l’action en direct via Sportsnet, avec le coup d’envoi à Old Trafford prévu pour 15 h HE (12 h PT) vendredi après-midi.

Sportsnet est disponible via la plupart des câblo-opérateurs, mais les coupe-câbles peuvent s’abonner au service de streaming autonome du réseau SN Now à la place, avec des prix commençant à 15 $ CA par mois ou 150 $ CA par an.

Diffusion en direct du match Manchester United contre Reading en Australie

ViacomCBS détient désormais les droits de diffusion de la FA Cup en Australie, ce qui signifie que vous pouvez désormais regarder les matchs du tournoi en direct Down Under via le service de streaming Paramount Plus. Vous n’aurez qu’à régler une alarme pour tôt dimanche matin : le coup d’envoi est à 7h00 AEDT.