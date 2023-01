Manchester United vs Reading diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de FA Cup

Manchester United vs Reading diffusion en direct et aperçu du match, samedi 28 janvier, 20h GMT

A la recherche d’un Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre lecture (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester United vs Reading est sur ITV4 au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Manchester United cherchera à poursuivre sa saison sur quatre fronts en accueillant Championship Reading à Old Trafford au quatrième tour de la FA Cup.

United – qui a battu Everton 3-1 au troisième tour – a été éliminé par une autre équipe de deuxième niveau, Middlesbrough, à ce stade la saison dernière, marquant sa première sortie depuis 2014. Douze fois vainqueurs de la FA Cup, ils ont perdu contre Reading une seule fois dans leur histoire – lors d’une reprise du troisième tour de cette compétition il y a 96 ans.

Reading devait redouter cette égalité sortie du chapeau : ils ont fait le même parcours au troisième tour en 2017 – perdant 4-0 – et 2019 – perdant 2-0 – ainsi qu’au cinquième tour en 2013 – quand ils ont perdu 2-1. Les Royals sont actuellement dirigés par la légende United Paul Ince.

Le coup d’envoi est à 20h GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Erik ten Hag a déclaré qu’il nommerait un United “fort” à partir de 11, mais il est toujours juste de s’attendre à une bonne rotation. Diogo Dalot, Axel Tuanzebe et Donny van de Beek – qui est absent pour la saison – restent à l’écart, mais Harry Maguire est à nouveau disponible après une interdiction d’un match et Jadon Sancho pourrait revenir dans l’équipe après trois mois d’absence. Luke Shaw et Anthony Martial sont des doutes, cependant, par maladie et blessure respectivement.

Reading, quant à lui, sera privé des défenseurs blessés Sam Hutchinson, Liam Moore, Naby Sarr et Dejan Tetek, ainsi que d’Andy Carroll. Le milieu de terrain Ovie Ejaria semble peu susceptible d’être impliqué après qu’on lui aurait dit qu’il pouvait quitter le club ce mois-ci.

Former

United a renoué avec la victoire avec une victoire 3-0 sur Nottingham Forest lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao mercredi soir; L’équipe classée troisième de la Premier League a remporté 10 de ses 12 derniers matchs en championnat et en coupe, la seule défaite ayant eu lieu lors de la rencontre dramatique de dimanche dernier avec Arsenal.

Quant à Reading – qui occupe la 16e place du championnat – ils se dirigent vers Old Trafford après un 4-0 battu par Stoke City la dernière fois et n’ayant remporté qu’un seul de leurs cinq derniers dans toutes les compétitions (2-0 contre Watford en le tour précédent de la FA Cup).

Arbitre

Darren England sera l’arbitre de Manchester United vs Reading

Stade

Manchester United vs Reading se jouera à Old Trafford d’une capacité de 74 310 personnes à Manchester.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Manchester United contre Reading est à 20h00 GMT au samedi 28 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur ITV4 et ITVX (STV et STV Player en Écosse).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 13 h HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.