Manchester United vs Nottingham Forest en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi du choc de la Coupe Carabao

Manchester United vs Nottingham Forest diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 1er février, 20h GMT

Manchester United vs Nottingham Forest diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Manchester United vs Nottingham Forest? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester United vs Nottingham Forest est sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Carabao Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Manchester United n’a qu’à éviter le plus improbable des effondrements contre Nottingham Forest à Old Trafford pour réserver sa place en finale de la Carabao Cup.

Les Red Devils ont remporté une demi-finale aller 3-0 au City Ground la semaine dernière pour mettre un pied dans la finale de Wembley, avec Marcus Rashford, Wout Weghorst et Bruno Fernandes sur la feuille de match.

L’équipe d’Erik ten Hag doit encore terminer le travail ici contre ses rivaux de Premier League, car elle cherche à atteindre sa première finale dans n’importe quelle compétition depuis la FA Cup 2018.

Le coup d’envoi est à 20h GMT.

Nouvelles de l’équipe

Christian Eriksen est absent pendant plusieurs mois au moins à la suite d’un défi difficile d’Andy Carroll lors de la victoire 3-1 de United en FA Cup contre Reading. La nouvelle recrue Marcel Sabitzer ne sera pas dans l’équipe d’Erik ten Hag pour le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao mercredi soir contre Nottingham Forest car il est toujours en train de terminer son processus de visa.

Anthony Martial, Diogo Dalot et Donny van de Beek sont également absents, tandis que Jadon Sancho est incertain.

Pour Forest, Morgan Gibbs-White est incertain après s’être blessé au match aller.

Steve Cooper sera également privé de Moussa Niakhate, Giulian Biancone, Taiwo Awoniyi, Cheikhou Kouyate, Omar Richards et Dean Henderson.

Former

Manchester United : WWLD

Forêt de Nottingham : LDWDL

Arbitre

Peter Bankes sera l’arbitre de Manchester United contre Nottingham Forest.

Stade

Manchester United contre Nottingham Forest se jouera à Old Trafford.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Manchester United contre Nottingham Forest est à 20h00 GMT au mercredi 1 février au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur ESPN aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.