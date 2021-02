Manchester United vs Newcastle United – Rapport de match de football – 21 février 2021

Une impressionnante performance individuelle de Marcus Rashford a conduit Manchester United à une victoire 3-1 à domicile contre Newcastle United en Premier League dimanche alors que l’attaquant anglais marquait un but et participait à un autre.

United est revenu à la deuxième place avec 49 points en 25 matchs, 10 derrière le leader Manchester City et devant Leicester City, troisième, à la différence de buts. Newcastle est resté 17e avec 25 points, trois devant Fulham qui occupait la dernière place de relégation, après une huitième défaite en championnat en 10 matchs.

Rashford a tiré United devant le bleu à la 30e minute quand il a battu deux fois le défenseur Emil Krafth avec un jeu de jambes soigné avant de tirer un tir bas net devant le gardien Karl Darlow à l’intérieur du poteau proche.

Manchester United grimpe à la deuxième place, à 10 points de Manchester City. Photo de Phil Noble – Piscine / Getty Images

Les visiteurs, qui semblaient plus susceptibles de sortir de l’impasse, ont riposté six minutes plus tard quand Allan Saint-Maximin a profité d’un mauvais dégagement de Harry Maguire et a balayé le ballon dans le toit du filet.

United n’avait toujours pas l’air convaincant au début de la seconde période, mais a frappé de nulle part à la 57e minute alors qu’une passe de Nemanja Matic a été touchée par Bruno Fernandes à Daniel James qui a fait passer le ballon devant Darlow de huit mètres.

Fernandes a scellé la victoire de United avec un penalty à la 74e minute accordé lorsque Joe Willock a fait trébucher Rashford après avoir ébloui le joueur de Newcastle avec un contrôle rapproché sublime dans la zone.

« Nous avons dû trouver un moyen de gagner en seconde période. La première mi-temps n’était pas à la hauteur de nos attentes, peut-être à cause de Newcastle, peut-être à cause de ce que nous avons fait cette semaine. Nous leur avons demandé de repartir. après un match de haute intensité et il nous a fallu la mi-temps pour reprendre nos jambes et notre énergie « , a déclaré le manager de United, Solskjaer, à propos du match.

« Nous devons être là au cas où, mais chaque match est important. Chaque fois que nous obtenons trois points, nous avons fait notre travail et c’est ce que nous devons faire et voir ce que font les autres équipes », at-il ajouté. « L’essentiel est de mettre le ballon dans le filet plus que l’adversaire, et c’est ce que nous faisons, mais il y a des matchs où nous devrons rester propres. »

Solksjaer a ajouté qu’il garderait son équipe concentrée malgré l’écart à deux chiffres qui existe entre United et City.

« Continuez simplement. Vous devez être implacable. La saison est étrange mais vous devez bâtir sur la confiance. Nous devons bien récupérer entre les deux et je suis sûr qu’ils le feront parce que lorsque vous gagnez des matchs, vous obtenez de l’énergie », a-t-il déclaré. .

James a dit qu’il savait qu’il avait besoin de maximiser ses chances et ses opportunités lorsqu’il voit le terrain.

« Chaque fois que je joue, je donne tout, le gaffer me fait confiance et beaucoup de choses sur lesquelles j’ai travaillé à l’entraînement se terminent », a déclaré James. «J’ai beaucoup été sur la touche, mais je fais tout mon possible pour revenir dans l’équipe. Je suis patient, tu dois l’être. Que peux-tu apprendre quand tu ne joues pas? C’est ce que j’ai fait.

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a déclaré qu’il était convaincu que son équipe restera dans l’élite et il reste encore beaucoup à décider.

« Je suis convaincu que nous serons en sécurité, il y a six ou sept équipes qui regardent par-dessus leurs épaules. Nous devons gagner quelques matchs. Nous devons arriver à ce point magique – quoi qu’il en soit », a déclaré Bruce.