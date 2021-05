Manchester United vs Liverpool reporté après des manifestations de fans anti-Glazer à Old Trafford | Actualités du football

Le match de Premier League de Manchester United contre Liverpool à Old Trafford a été reporté à la suite de manifestations contre la famille Glazer.

Des centaines de fans sont entrés dans le stade avant le concours à huis clos, qui était initialement prévu pour un coup d’envoi à 16h30 avant d’être retardé puis annulé complètement.

Des discussions sont en cours autour de la recherche d’une nouvelle date pour le rendez-vous.

















Gary Neville, Jamie Carragher et Roy Keane réagissent à la nouvelle que le match Manchester Utd v Liverpool a été reporté après que les fans ont protesté à l’intérieur d’Old Trafford avant le match.



Deux policiers ont été blessés lors des manifestations de dimanche, dont un a été hospitalisé après avoir « subi une coupure importante au visage », selon la police du Grand Manchester.

Un communiqué de United disait: « Suite à des discussions entre la police, la Premier League, le Trafford Council et les clubs, notre match contre Liverpool a été reporté en raison de considérations de sécurité autour de la manifestation d’aujourd’hui. Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League sur une date révisée pour le montage.

« Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons pleinement le droit à la liberté d’expression et à des manifestations pacifiques.

« Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres supporters, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et les assisterons dans les enquêtes ultérieures. »

















Le journaliste de Sky Sports News, James Cooper, a déclaré que la police et les fans avaient été blessés lors des manifestations qui ont conduit au report du match de Manchester United contre Liverpool à Old Trafford.



La Premier League a condamné tous les « actes de violence, dommages criminels et intrusions, en particulier compte tenu des violations de COVID-19 associées » dans un communiqué après la confirmation du report.

« La sécurité et la sûreté de chacun à Old Trafford restent d’une importance primordiale », lit-on dans un communiqué de la Premier League.

«Nous comprenons et respectons la force du sentiment mais condamnons tous les actes de violence, les dommages criminels et les intrusions, en particulier compte tenu des violations associées au COVID-19.

Man Utd protestations et report des fans – Une chronologie 13h – Les fans commencent à se rassembler devant la statue de la trinité sur le parvis d’Old Trafford, alors qu’un autre groupe commence à manifester à l’hôtel Lowry, où l’équipe United reste en avance sur le match.

– Les fans commencent à se rassembler devant la statue de la trinité sur le parvis d’Old Trafford, alors qu’un autre groupe commence à manifester à l’hôtel Lowry, où l’équipe United reste en avance sur le match. 14h – Le nombre de manifestants atteint des milliers à l’extérieur d’Old Trafford, avec des pétards lâchés et un groupe de partisans commençant à marcher vers le tunnel de Munich.

– Le nombre de manifestants atteint des milliers à l’extérieur d’Old Trafford, avec des pétards lâchés et un groupe de partisans commençant à marcher vers le tunnel de Munich. 14h30 – Les supporters de United enfreignent la sécurité et envahissent le stade pour se rendre sur le terrain d’Old Trafford. Des fusées éclairantes sont lancées, des pétards sont lancés et un partisan est vu brandissant l’un des drapeaux de coin.

– Les supporters de United enfreignent la sécurité et envahissent le stade pour se rendre sur le terrain d’Old Trafford. Des fusées éclairantes sont lancées, des pétards sont lancés et un partisan est vu brandissant l’un des drapeaux de coin. 15h – Le stade est verrouillé. Un balayage du stade est nécessaire et le terrain serait endommagé.

– Le stade est verrouillé. Un balayage du stade est nécessaire et le terrain serait endommagé. 15h30 – Malgré l’incertitude croissante sur le statut du match, la Premier League procède à la publication de la feuille officielle de l’équipe une heure avant l’heure prévue du coup d’envoi.

– Malgré l’incertitude croissante sur le statut du match, la Premier League procède à la publication de la feuille officielle de l’équipe une heure avant l’heure prévue du coup d’envoi. 15 h 55 – La Premier League publie une déclaration dans laquelle elle confirme que le match ne commencera pas à l’heure de début prévue, ajoutant:

– La Premier League publie une déclaration dans laquelle elle confirme que le match ne commencera pas à l’heure de début prévue, ajoutant: 17h40 – Les officiels confirment que le match sera reporté.

– Les officiels confirment que le match sera reporté. 17h50 – La Premier League appelle le report

« Les fans ont de nombreux canaux pour faire connaître leur point de vue, mais les actions d’une minorité vue aujourd’hui n’ont aucune justification. Nous sympathisons avec la police et les stewards qui ont dû faire face à une situation dangereuse qui ne devrait pas avoir sa place dans le football.

« Le réaménagement de l’appareil sera communiqué en temps voulu. »

Les supporters se sont également rassemblés devant l’hôtel de l’équipe – The Lowry Hotel à Manchester, où l’équipe United séjournait avant le match – avant le match de dimanche à Old Trafford.

















Graeme Souness dit que la manifestation à Old Trafford n’aura pas d’impact sur la famille Glazer et qu’ils se sentiront en droit de rester en tant que propriétaires de Manchester Utd



La police du Grand Manchester a déclaré qu’elle était « consciente » que les manifestations devaient avoir lieu et « travaillait en étroite collaboration avec ses partenaires pour s’assurer que ceux qui étaient présents étaient en sécurité tout en permettant leur droit de manifester pacifiquement ».

«En fin d’après-midi, environ 200 manifestants s’étaient rassemblés devant le Lowry et plus de 1 000 à Old Trafford», indique le communiqué de la police.

«Les agents ont continué de suivre de près la situation, en contact avec les personnes présentes, mais au fur et à mesure que les groupes grandissaient, il est devenu clair que bon nombre des personnes présentes n’avaient pas l’intention d’exercer leur droit de manifester pacifiquement. Des fusées éclairantes ont été lancées et des bouteilles jetées sur les agents.

«Les manifestants à l’extérieur d’Old Trafford sont devenus particulièrement agressifs et antagonistes envers la police devant un groupe d’environ 100 personnes qui entraient de force au sol, certains membres du personnel de United devant s’enfermer dans des chambres.

« Ceux qui se trouvaient dans le stade ont été expulsés par des officiers mais à l’extérieur, sur le parvis, l’hostilité s’est accrue avec des bouteilles et des barrières jetées sur les officiers et les chevaux. »

De nombreux supporters de United sont toujours en colère et contrariés par le rôle de leur club en tant que l’un des membres fondateurs de la Super League européenne de séparation proposée.

Les plans ont ajouté aux années de mécontentement et de protestations des partisans à la suite de la prise de contrôle controversée par les Glazers en 2005.

Le propriétaire de United, Joel Glazer, dévoilé en tant que vice-président de la Super League lorsque l’annonce a été faite, s’est excusé dans une lettre ouverte à tous les fans du club après avoir été forcés de se retirer des plans.

Cependant, ces excuses semblent avoir été rejetées par la base de supporters du club qui a protesté devant Old Trafford la semaine dernière, après encore plus de protestations sur le terrain d’entraînement de United à Carrington.

Neville: les propriétaires à blâmer pour les manifestations

















Gary Neville dit que la famille Glazer n’est pas capable de répondre aux besoins de Manchester United et estime que c’est le bon moment pour eux de vendre le club



Gary Neville de Sky Sports:

« C’est une conséquence des actions des propriétaires de Manchester United il y a deux semaines. Il y a une méfiance générale et une aversion envers les propriétaires, mais ils ne protestaient pas il y a deux ou trois semaines.

«La famille Glazer a du mal à répondre aux exigences financières de ce club et les fans disent que leur temps est écoulé.

«Mon opinion est tout simplement qu’ils vont faire fortune s’ils vendent le club et s’ils le mettent en vente maintenant, je pense que le moment serait venu, et ce serait la chose honorable à faire.

















Gary Neville suggère que les manifestations à Old Trafford sont dues au fait que les fans sont frustrés par les tentatives des propriétaires de « voler les joyaux de la couronne » en rejoignant la Super League européenne il y a deux semaines.



« Il y a un mécontentement énorme, pas seulement parmi les fans de Manchester United, mais je pense que pour les fans de football de tout le pays et je pense qu’ils disent juste assez, c’est assez.

« La famille Glazer est résiliente et têtue depuis de très nombreuses années. Je pense qu’elle a du mal à répondre aux exigences financières dont ce club a besoin et ce depuis un certain temps. »

Keane: Juste le début des manifestations de United

















Les supporters de Manchester United ont fait irruption à Old Trafford et ont manifesté contre la propriété des Glazers sur le terrain.



«Je suis déçu que le match soit terminé parce que nous sommes des joueurs de football, mais je pense que les fans de United en ont juste assez.

« Ils le font parce qu’ils aiment le club et ce n’est pas ce qui s’est passé ces dernières semaines avec la Super League, je pense que cela se construit depuis plusieurs années maintenant, cette frustration, et ils sont arrivés à la fin. et j’ai pensé que «assez c’est assez».

« Cela s’est construit au cours des dernières années – déception au niveau de la communication, des trucs qui se passent dans les coulisses, des billets, quoi que ce soit. La direction du club n’a pas été assez bonne, quand ils regardent les propriétaires et pensent que c’est juste gagner de l’argent.

« La déclaration d’aujourd’hui est énorme pour que le match soit annulé.

«Parfois, vous devez mettre un marqueur pour que les gens prennent note et cela ira partout dans le monde maintenant et les gens devront s’asseoir et prendre note.

« J’espère que les propriétaires de Man Utd diront » ces fans sont extrêmement sérieux « et qu’il y a plus à venir. Ce n’est que le début pour les fans de United, je vous le garantis.

« Que se passe-t-il lors du prochain match à domicile, est-ce la même chose? Ce n’est que le début pour les fans de United et leur plan est que les propriétaires de United cèdent et vendent le club. »