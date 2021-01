Bruno Fernandes a marqué un superbe coup franc tardif alors que Manchester United a écarté Liverpool de la FA Cup avec une victoire 3-2 dimanche.

Marcus Rashford et Mason Greenwood se sont également inscrits sur la feuille de match alors que United réservait leur place pour le cinquième tour de la compétition.

Mohamed Salah a marqué ses premiers buts à Old Trafford avec un doublé, mais la course sans victoire de Liverpool se poursuit.

United accueillera West Ham United au prochain tour en février.

Greenwood a eu deux occasions au début, mais Alisson a sauvé sa première et la seconde a dépassé le poteau.

Liverpool a commencé à dominer la possession par la suite et a pris les devants après 19 minutes lorsque Roberto Firmino a glissé à Salah qui a évité le ballon sur Dean Henderson.

United a égalisé huit minutes plus tard avec une contre-attaque rapide qui a vu Rashford couper une brillante passe à Greenwood qui a terminé dans le coin inférieur.

Paul Pogba a eu une grande chance de mettre United avant la pause, mais sa tête libre du corner de Luke Shaw est passée au-dessus de la barre.

Les hôtes ont marqué à nouveau trois minutes après la mi-temps lorsque Greenwood a préparé Rashford pour terminer.

Liverpool a bien répondu et Salah a attrapé son deuxième 58 minutes après que James Milner ait raté un gardien quelques instants auparavant.

Salah était sur le point de réussir son tour du chapeau à la pause, mais son tir est allé droit sur Henderson.

Fernandes a succédé tardivement et a marqué le vainqueur sur coup franc à 12 minutes de la fin.

Edinson Cavani a presque fait quatre à la 90e minute, mais sa tête a coupé le poteau mais United a tenu bon pour gagner.

« Génial – vous savez quand vous atteignez un but, la réaction de tout le monde était vraiment bonne », a déclaré le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, à la BBC. « Nous avons joué de très bons trucs, de bons buts, nous devons bien défendre contre eux et nous avons réussi à bien réagir et bien sûr vers la fin il y a eu des moments mais nous les avons tenus à l’écart. »

« Grand but, bon coup franc. Quand vous l’avez laissé de côté comme je l’ai fait aujourd’hui, il est resté environ 45 minutes après l’entraînement hier à tirer des coups francs, donc j’étais assez confiant qu’il pourrait en marquer un s’il en avait l’occasion.

« Il n’est jamais content de moi quand je lui dis d’aller à l’intérieur après l’entraînement quand il joue le lendemain, alors il s’est entraîné hier. »

C’était la première fois que Liverpool perdait des matches consécutifs toutes compétitions confondues depuis mars 2020.

« Il y avait beaucoup de bonnes choses et quelques erreurs autour des buts », a déclaré Jurgen Klopp à la BBC. «Si vous voulez gagner ici, vous devez être absolument top et nous ne l’étions pas.

« Nous pouvons retirer des choses de ce match, nous essayons d’apprendre de chaque match. C’est bon pour Mo Salah, bon pour la confiance. C’était un match difficile. Nous voulons que ce soit dur mais ce soir ce n’était pas suffisant. »