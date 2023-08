Manchester United vs Lens Streaming de football en direct pour le match amical du club: comment regarder la couverture Manchester United vs Lens à la télévision et en ligne

Manchester United affrontera le RC Lens lors d’un match amical samedi. Les Red Devils ne connaissent pas exactement une bonne pré-saison puisqu’ils ont enregistré deux défaites lors de leurs trois derniers matches.

L’affrontement amical en club reviendra à Manchester alors que le match aura lieu à Old Trafford le 5 août. Les Red Devils chercheraient à rebondir après leurs récentes défaites car ils ont deux autres matches amicaux en club devant eux.

Manchester United a bien commencé sa pré-saison, enregistrant une victoire 2-0 contre Leeds le 12 juillet. Ils ont remporté le match 2-0 avec des buts d’Emeran et Hugill. Lors de leur match suivant contre Lyon le 19 juillet, Manchester United a remporté une autre victoire grâce à une finition brillante de Van de Beek. Ils ont poursuivi leur série de victoires en choquant Arsenal lors d’une autre victoire 2-0, avec des buts de Jadon Sancho et Bruno Fernandes. Leur course gagnante s’est terminée par une défaite choquante contre Wrexham alors qu’ils perdaient le match 1-3. Ils ont perdu leur deuxième match consécutif 2-0 contre le Real Madrid.

Lens est allé au coude à coude avec les futurs champions du Paris Saint Germain dans la course au titre de Ligue 1. Lors de leur match de pré-saison contre Wolfsburg, les deux équipes ont fait match nul 1-1.

Malgré une performance aussi incroyable en Ligue 1, Lens est le deuxième favori avant le match de samedi. Manchester United est toujours la meilleure équipe avec une équipe beaucoup plus puissante que l’équipe française.

Avant le match amical du Club de samedi entre Manchester United et Lens ; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le Club Friendly entre Manchester United et Lens ?

Le Club Friendly entre Manchester United et Lens se jouera le 5 août, samedi.

Où se jouera le Club Friendly entre Manchester United vs Lens ?

Le Club Friendly entre Manchester United et Lens se jouera à Old Trafford.

A quelle heure débutera le Club Friendly entre Manchester United et Lens ?

Le Club Friendly entre Manchester United et Lens débutera à 17h15 IST le samedi 5 août.

Quelles chaînes de télévision diffuseront Manchester United vs Lens Club Friendly ?

Le match Manchester United vs Lens ne sera pas diffusé en Inde.

Comment regarder Manchester United vs Lens Club Friendly en streaming en direct ?

Le match Manchester United vs Lens sera diffusé en direct sur MUTV, United App et ManUtd.com.

Quels sont les onze probables de Manchester United et de Lens For the Club Friendly ?

Onze probable de Manchester United : Tom Heaton, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Shola Shortire, Amad Diallo, Noam Emeran, Jadon Sancho

Lens Probable XI : Brice Samba, Kevin Danso, Facundo Medina, Devier Machado, Abukodir Khusanov, Przemyslaw Frankowski, Oscar Cortes, Salis Abdul Samed, David Costa, Florian Sotoca, Morgan Guilavogui