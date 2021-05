Manchester United vs Leicester City – Rapport de match de football – 11 mai 2021

Leicester City a battu Manchester United 2-1 à Old Trafford mardi soir pour consolider sa position dans le top quatre de la Premier League.

Le résultat signifie également que Manchester City a décroché le titre de Premier League 2020-21, avec United avec 70 points en 35 matches, 10 derrière l’équipe de Pep Guardiola, avec trois matches à jouer.

Avec un match reprogrammé contre Liverpool jeudi, Ole Gunnar Solskjaer a aligné une équipe fortement renouvelée, avec un Harry Maguire blessé non dans le XI et faisant face à une course de remise en forme pour être prêt pour la finale de la Ligue Europa de United contre Villarreal à la fin du mois de mai.

Leicester a ouvert le score lorsque Youri Tielemans s’est précipité dans l’espace sur le flanc droit, balançant une croix taquine au poteau arrière, où Luke Thomas a lancé une première volée du pied gauche dans le coin supérieur le plus éloigné pour une avance rapide.

Cependant, Man United était au niveau cinq minutes plus tard après que Mason Greenwood ait récupéré une passe d’Amad Diallo et se fraye un chemin à travers la défense de Leicester et dans la surface pour replier son tir bien placé juste à l’intérieur du deuxième poteau de Kasper Schmeichel.

La balle de la tête de Çaglar Soyuncu sur un coup de pied de coin peu après l’heure a remis Leicester en tête alors que l’équipe de Brendan Rodgers cherchait à remporter trois points cruciaux dans la course de la Ligue des champions.

Man United n’a cependant pas réussi à trouver un autre but, alors que Leicester est passé à la troisième place avec 66 points en 36 matchs, deux devant Chelsea, quatrième, qui a un match en main.

« C’était un pas énorme [towards the Champions League]. Je suis tellement fier de l’équipe « , a déclaré Rodgers, dont l’équipe affrontera Chelsea lors de la finale de la FA Cup samedi.

« Les joueurs ont définitivement dépassé les performances avec toutes les grandes équipes. Maintenant, nous pouvons vraiment profiter de la finale ce week-end. »