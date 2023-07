Manchester United vs Leeds United en direct, aperçu du match, alignements et heure du coup d’envoi du match de pré-saison

Manchester United vs Leeds United diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 12 juillet, 16 h 00 BST

Manchester United vs Leeds United diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Manchester United vs Leeds United? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester United vs Leeds United est diffusé sur la chaîne du club des Red Devils MUTVaussi bien que chaîne du club de ce dernier LUTVet est disponible partout dans le monde.

Manchester United et Leeds United sont sur le point de lancer leurs campagnes de pré-saison avec un match amical à Oslo, en Norvège, avec Erik ten Hag cherchant à donner un bon départ à son équipe, tandis que Daniel Farke prend en charge l’équipe du championnat pour la première fois. temps.

Ten Hag a opté pour un mélange d’expérience et de jeunesse dans sa formation de départ, ainsi que la première sortie de Mason Mount en tant que joueur de Manchester United.

Il y a aussi un jeune banc impliqué, bien que Raphael Varane, Lisandro Martinez, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka et Tom Heaton soient tous présents depuis le début.

Leeds, quant à lui, a également opté pour l’expérience et la jeunesse dans son équipe de départ alors qu’ils s’adaptent à nouveau à la vie en deuxième division anglaise. Liam Cooper est de retour en tant que capitaine, tandis que Sam Greenwood et la signature du record Georginio Rutter repartent également de zéro.

Après ce match, Leeds retournera au Royaume-Uni pour jouer deux autres matches amicaux contre Monaco et Hearts, avant de commencer sa campagne de championnat à Elland Road avec une visite de Cardiff City le 6 août.

Le coup d’envoi est à 16h00 BST.

Alignements

Composition de Manchester United (4-3-3)

Heaton ; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Fernandez ; Mainoo, Mont, Hannibal ; Sancho, Forson, Amad

Composition de Leeds United (4-3-3)

Klaesson ; Hjelde, Drameh, Cooper, Mullen ; Gyabi, Shackleton, Greenwood ; Poveda, Sinisterra, Georginio Rutter

Stade

Manchester United contre Leeds United se jouera au Ullevaal Stadion à Oslo, en Norvège, qui a une capacité de 28 000 places.

Le plus grand stade de football du pays, il accueille chaque année les matchs de l’équipe nationale ainsi que la finale de la coupe de Norvège.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Manchester United contre Leeds United aura lieu à 16 heures BST le mercredi 12 juillet au Royaume-Uni et en Irlande. Le jeu est diffusé sur MUTVqui coûte 7,99 £ par mois, ou 29,99 £ pour un abonnement d’un an.

LUTV montre également le jeu, avec un accès au jeu coûtant 7,99 £, tandis que des commentaires en direct et des images différées du jeu sont disponibles moyennant un paiement récurrent de 3,49 £.