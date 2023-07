Manchester United vs Leeds Streaming de football en direct pour le match amical du club: comment regarder la couverture de Manchester United vs Leeds à la télévision et en ligne

Manchester United affrontera Leeds United lors d’un match amical en club ce mercredi. Les deux équipes cherchent à créer un moment dans les matches amicaux de pré-saison avant de commencer leur campagne de la saison 2023/24.

Le stade d’Ulleval accueillera le match amical du club le 12 juillet. Les débats en cours de match débuteront à 20h30 IST. Manchester United est clairement le favori pour remporter la victoire lors du match amical de mercredi.

Manchester United a montré d’immenses promesses sous Erik ten Hag la saison dernière. Le club a remporté son premier titre en six ans, remportant la finale de la Coupe EFL 2-0 contre Newcastle United. Casemiro a ouvert le score pour Manchester United à la 33e minute du match tandis que Marcus Rashford a doublé la mise pour les Red Devils à la 39e minute. United est finalement sorti victorieux marquant une victoire historique au stade de Wembley.

Leeds chercherait à rebondir après une campagne plutôt tragique qui les a vus sans trophée et même relégués de la Premier League. Leur objectif principal serait d’obtenir une place en Premier League la saison prochaine.

Compte tenu de la profondeur de l’équipe et de l’histoire du football, Manchester United a sûrement un avantage sur Leeds avant le match de mercredi. Cependant, Leeds a la réputation de choquer certaines des plus grandes équipes d’Europe, de sorte qu’elles ne peuvent jamais vraiment être exclues d’une compétition.

Avant le match amical du club de mardi entre Manchester United et Leeds; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match amical entre Manchester United et Leeds aura-t-il lieu ?

Le match amical du club entre Manchester United et Leeds se jouera le 12 juillet, mercredi.

Où se jouera le match Club Friendly Manchester United vs Leeds ?

Le match amical du club entre Manchester United et Leeds se jouera au Ullevaal Stadion à Oslo.

À quelle heure commencera le match amical du club entre Manchester United et Leeds ?

Le match amical du club entre Manchester United et Leeds débutera à 20h30 IST le 12 juillet, mercredi.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match amical Manchester United vs Leeds Club ?

Le match Manchester United vs Leeds ne sera pas télédiffusé en Inde.

Comment regarder le match Manchester United vs Leeds Club Friendly en direct?

Le match Manchester United vs Leeds sera diffusé en direct sur MUTV via la chaîne du club, l’application Manchester United et ManUtd.com

Quelles sont les équipes complètes de Manchester United et Leeds For the Club Friendly ?

Manchester United jouant le XI : Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Fernandez ; Mont, Fred, Mainoo ; Antoine, Martial, Diallo

Leeds jouant XI : Van den Heuvel; Drameh, Ayling, Cooper, Struijk ; Rutter, Gyabi, Shackleton, Greenwood ; Bamford, Gelhardt