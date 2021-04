Manchester United a atteint les demi-finales de la Ligue Europa après la frappe précoce d’Edinson Cavani et un but contre son camp de Jesus Vallejo a assuré une victoire 2-0 à domicile contre Grenade jeudi et a terminé une déroute globale 4-0 de l’équipe espagnole.

United affrontera l’AS Roma pour une place lors de la finale du 26 mai à Gdansk après que l’équipe italienne ait remporté une victoire cumulée 3-2 sur l’Ajax Amsterdam avec un nul 1-1 à domicile au match retour de leur quart de finale.

« Nous attendons avec impatience. Nous sommes en demi-finale. Cela ressemble à une véritable égalité européenne parce que la Roma est un club avec beaucoup d’histoire », a déclaré le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer. « Nous avons bien fait contre les équipes italiennes auparavant.

« Nous y allons en espérant arriver à la finale. Si nous pouvons terminer la saison avec un trophée, ce serait génial. »

Cavani a marqué son 50e but en compétition européenne avec une finale clinique à la sixième minute alors que United a pris un bon départ.

Manchester United est en demi-finale de la Ligue Europa. OLI SCARFF / AFP via Getty Images

Grenade a pris vie après avoir pris du retard et leur attaquant Yangel Herrera a fait deux fois la tête à quelques centimètres alors que l’équipe locale semblait contente de s’asseoir.

Bruno Fernandes a tiré de justesse au-dessus de la barre pour United avec une première volée râpeuse à la 34e minute et Cavani a pris la tête du second poteau avant que Vallejo ne marque du mauvais côté du terrain à la 90e minute.

Vallejo a marqué du mauvais côté du terrain à la 90e minute alors qu’Alex Telles a balancé un centre de la gauche et que le centre arrière n’a donné aucune chance à Silva avec une tête mal dirigée qui s’est retrouvée dans le coin inférieur.

Fernandes a déclaré qu’il était confiant que United, battu par d’éventuels vainqueurs, le Sevilla FC en demi-finale de la saison dernière, pourrait vaincre la Roma.

« Chaque équipe vous posera des problèmes », a déclaré le milieu de terrain portugais à BT Sport.

« Ils ont une bonne organisation défensive, ils peuvent créer des problèmes offensivement. Certains de leurs joueurs ont joué en Angleterre. Nous savons ce que nous devons faire. Si nous faisons les bonnes choses, nous aurons nos chances de gagner le match. »

Les quatre derniers ouvrent la perspective d’une finale entièrement anglaise alors que Villarreal affrontera Arsenal dans l’autre demi-finale après que les Gunners aient battu Slavia Prague 4-0 à l’extérieur pour remporter une victoire globale de 5-1.