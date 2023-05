Manchester United vs Chelsea Prédictions, cotes et conseils de paris

Manchester United se qualifiera pour la Ligue des champions s’il évite la défaite face à Chelsea lors du match remanié de jeudi.

Cotes Manchester United vs Chelsea

Voici les dernières cotes de match pour Manchester United contre Chelsea.

Pronostics Manchester United vs Chelsea

Manchester United est sur le point d’atteindre son objectif principal de la saison.

Un point de plus assurera une place parmi les quatre premiers à l’équipe d’Erik ten Hag, qui compte actuellement trois avances sur Liverpool avec un match en moins.

United aura à cœur de faire le travail jeudi, mais l’affrontement de ce week-end avec Fulham sert en quelque sorte d’assurance.

Une victoire 1-0 sur Bournemouth la dernière fois – ainsi que le match nul 1-1 de Liverpool contre Aston Villa – ont laissé les Red Devils sur le point de sceller un retour en Ligue des champions.

Il est bien connu que United n’a pas remporté le titre de Premier League depuis qu’Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013. Mais ils n’ont pas non plus troublé l’élite européenne à cette époque.

United a été dans et hors de la Ligue des champions tout au long de l’ère post-Ferguson. Ils n’ont atteint les huit derniers de cette compétition que deux fois au cours des 12 dernières années.

C’est un record extrêmement décevant pour un club qui a été couronné champion continental à trois reprises.

Tottenham Hotspur, qui n’a pas une histoire aussi riche que les Red Devils, s’est qualifié pour les quarts de finale aussi souvent que United depuis 2010.

Étant donné que l’Inter est en finale de la Ligue des champions cette saison, il n’y a aucune raison pour que l’équipe de Ten Hag ne puisse pas faire sa marque lors de l’édition de la saison prochaine du tournoi.

Avant cela, ils doivent assurer leur qualification en évitant la défaite dans au moins un de leurs deux derniers matchs à domicile.

Manchester United peut s’assurer une place parmi les quatre premiers avec style en battant Chelsea à Old Trafford.

Manchester United gagne à zéro – 2/1 (Spreadex)

Chelsea doit souhaiter que cette sombre campagne soit déjà terminée.

Pratiquement rien ne s’est bien passé pour les Bleus en 2022/23 et il n’y a pas de points positifs majeurs à retenir pour l’été.

Todd Boehly, le copropriétaire et président, doit assumer une grande part du blâme. Sa politique de transfert a été au mieux aléatoire. Chelsea a dépensé près de 600 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs, mais n’a fait qu’empirer.

Pourtant, il est toujours surprenant qu’une équipe contenant autant de talent soit actuellement à la 12e place. Chelsea sera l’équipe de Premier League la moins bien classée de l’ouest de Londres cette saison, derrière Brentford et Fulham – deux clubs avec beaucoup moins de ressources financières.

De nombreux problèmes à Stamford Bridge sont antérieurs à la nomination de Frank Lampard en tant que directeur par intérim. Mais les statistiques montrent que Chelsea a régressé sur sa montre.

Depuis le retour de Lampard début avril, seules deux équipes de l’élite ont des records pires que les Bleus.

Chelsea a perdu sept de ses neuf matches sous Lampard dans toutes les compétitions, c’est pourquoi il est difficile de les voir créer une surprise ici.

De plus, ils ont le quatrième pire record offensif en 2022/23 et affrontent une équipe qui a concédé huit buts en championnat à domicile cette saison.

Moins de 2,5 buts – 5/4 (Spreadex)

Le record à domicile de Manchester United cette saison est excellent. Seul Manchester City a en moyenne plus de points par match devant ses propres supporters. United à Old Trafford a surclassé Arsenal à l’Emirates Stadium et Liverpool à Anfield.

De plus, ils n’ont pas perdu à domicile depuis leur défaite 2-1 contre Brighton & Hove Albion le week-end d’ouverture.

Leur succès sur un terrain familier a été construit sur une ligne de fond solide comme le roc. Comme mentionné ci-dessus, United n’a concédé que huit buts à Old Trafford.

Ten Hag a dû faire face à un certain nombre de blessures défensives cette année, Lisandro Martinez étant toujours à l’écart et Raphael Varane ayant également passé quelques semaines sur la table de traitement.

Mais United est resté difficile à affronter à Old Trafford, où les supporters sont désormais entièrement derrière l’équipe.

Étant donné qu’un point fera l’affaire pour United, nous verrons probablement une performance contrôlée et mesurée jeudi. Il n’est pas nécessaire que l’équipe à domicile se lance à la recherche d’une victoire décisive.

Les difficultés de Chelsea à mettre le ballon au fond des filets signifient que ce sera probablement une rencontre à faible score. Un seul but suffira probablement à United pour enregistrer sa 22e victoire de la saison.

Marcus Rashford marquera à tout moment – 11/10 (Spreadex)

Marcus Rashford a été l’un des meilleurs joueurs de Manchester United cette saison.

L’international anglais a souffert de blessures et de maladies au cours des deux dernières semaines, mais il devrait être rétabli dans le onze de départ pour la visite de Chelsea jeudi.

United a raté Rashford contre Bournemouth. Casemiro les a mis en avant dès le début, mais les visiteurs du Vitality Stadium manquaient autrement d’un avantage impitoyable devant le but.

United s’est fortement appuyé sur le produit de son académie dans le dernier tiers cette saison. Il a marqué 16 fois en Premier League. Le prochain meilleur buteur de United est Bruno Fernandes avec six buts.

Rashford était dans une forme sensationnelle après la pause de la Coupe du monde jusqu’à fin février, mais les buts se sont un peu taris ces derniers mois.

Néanmoins, nous imaginons ses chances de trouver le fond du filet lors de l’avant-dernier match de United de la campagne.

Comment regarder Manchester United contre Chelsea

Emplacement: Old Trafford, Manchester, Angleterre.

Old Trafford, Manchester, Angleterre. Date et l’heure: Jeudi 25 mai 2023, 20h.

Jeudi 25 mai 2023, 20h. Comment regarder : Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League.

A propos de l’auteur Greg Léa Greg Lea est un écrivain indépendant sur le football de Londres. Il couvre principalement la Premier League et a fait publier des travaux par le Guardian, FourFourTwo, ESPN et d’autres. Suivez Greg sur Twitter @GregLeaFootball

