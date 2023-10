Manchester United vs Brentford pronostics, cotes et conseils de paris

Manchester United affrontera Brentford ce samedi dans un match que l’équipe locale a vraiment besoin de gagner.

Quand il pleut, ça se déverse.

Le week-end dernier, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant des supporters de Manchester United trempés par un toit qui fuyait à Old Trafford lors de la défaite 1-0 contre Crystal Palace. Les métaphores s’écrivent elles-mêmes.

United n’est plus le meilleur de sa catégorie sur ou en dehors du terrain. Old Trafford, en vérité, est un stade de second ordre de nos jours. L’équipe n’est peut-être même pas si bonne.

Le mal-être s’est à nouveau installé. Chaque fois que United cherche à aller dans la bonne direction, quelque chose ne va pas.

Il y a eu des moments sous chacun des managers permanents post-Alex Ferguson où il semblait que les Red Devils s’étaient enfin ressaisis. Mais David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer se sont vite rendu compte que ces épisodes éphémères n’étaient que de fausses aubes.

Nous voilà donc, une décennie après la retraite de Ferguson, et United reste bloqué sur 20 titres de champion et apparemment pas plus près d’en remporter un 21e.

Erik ten Hag commence peut-être à craindre de suivre les traces des entraîneurs énumérés ci-dessus en quittant Old Trafford après une récession décevante.

Nous ne sommes pas encore là. Ten Hag mérite du temps pour changer les choses, et le Néerlandais est loin d’être le seul responsable du mauvais début de saison de United.

Mais à tort ou à raison, le manager paie généralement le prix lorsque les résultats tournent mal.

United se dirige vers la rencontre de ce week-end avec Brentford à la 10e place du classement de la Premier League. Hélas, un toit qui fuit n’est pas la seule chose dont ce club doit s’inquiéter.

📝 Conseils de paris Manchester United vs Brentford

Manchester United est coincé dans une ornière et un échec samedi aggraverait l’ambiance à Old Trafford.

Manchester United vainqueur – 4/6 (bet365)

Après cette défaite surprise 1-0 contre Crystal Palace le week-end dernier, la misère de Manchester United s’est aggravée mardi soir.

Une victoire 3-2 de Galatasaray, pour qui l’ancien attaquant de Palace et United Wilfried Zaha a marqué en première mi-temps, signifie que United a désormais perdu ses deux premiers matches de Ligue des Champions de la campagne.

Ils y sont déjà confrontés alors qu’ils cherchent à se qualifier pour les phases à élimination directe de la principale compétition de clubs d’Europe.

De toute évidence, les choses ne vont pas bien pour United en ce moment. Compte tenu de l’ambiance qui règne dans les lieux, il est difficile d’envisager une démonstration éblouissante de football offensif de la part de l’équipe locale samedi.

Mais il convient de garder à l’esprit que Brentford est également en difficulté. Jusqu’à présent, ils n’ont remporté qu’un seul de leurs sept matches de championnat. Les Londoniens de l’ouest ne sont désormais qu’à trois points des trois derniers.

Ainsi, même si ce ne sera pas nécessairement joli, United devrait en avoir suffisamment pour s’imposer ici.

Sinon, la pression commencera vraiment à monter sur Ten Hag lors de la trêve internationale d’octobre, qui suit cette série de matches de Premier League.

Les deux équipes marquent – 7/10 (bet365)

Manchester United est en difficulté dans pratiquement tous les domaines du terrain, mais son plus gros problème se situe à l’arrière.

Envoyer trois buts à Galatasaray n’était que le dernier exemple en date de l’incapacité de l’équipe de Ten Hag à garder le silence sur une attaque adverse.

United a encaissé le neuvième plus grand nombre de buts en Premier League jusqu’à présent en 2023/24, alors qu’il n’a gardé que trois cages inviolées lors de ses 10 matches toutes compétitions confondues (et l’un d’entre eux, contre Wolverhampton Wanderers le week-end d’ouverture, était fortuit). Pour dire le moins).

United n’a pas beaucoup disposé de sa ligne arrière de premier choix cette saison, mais les problèmes ne se limitent pas aux quatre défenseurs.

Casemiro, expulsé contre Galatasaray la dernière fois, a semblé vulnérable à la base du milieu de terrain, même s’il reconnaît qu’il n’a pas toujours bénéficié d’un soutien suffisant dans la salle des machines.

Brentford manque clairement Ivan Toney mais ils se créent toujours des occasions. Dans le tableau des buts attendus, qui classe la qualité des opportunités créées par chaque équipe, les Bees se classent au neuvième rang respectable – deux places de plus que Manchester United, d’ailleurs.

Des buts des deux côtés, c’est la voie à suivre à Old Trafford samedi.

Bruno Fernandes marquera à tout moment – 5/2 (bet365)

Le penchant de Bruno Fernandes pour les pleurnicheries de toutes sortes dérange souvent les gens dans le mauvais sens. Son comportement sur le terrain est la principale raison pour laquelle beaucoup ont remis en question la décision de Ten Hag de lui remettre le brassard de capitaine cet été.

Mais Fernandes démontre ses qualités de leader par d’autres moyens. C’est le genre de joueur qui exige toujours le ballon, même lorsque les choses ne vont pas bien.

Fernandes n’est pas du genre à se cacher et malgré toutes ses imperfections, il a tendance à se lever pour être compté. C’est pourquoi il est le meilleur choix pour trouver le chemin des filets pour Manchester United cette semaine.

L’international portugais a déjà marqué deux fois cette saison, ce qui suffit à faire de lui le meilleur buteur de United en Premier League.

Nous aimons les chances de Fernandes d’ajouter à son total contre Brentford.

📺 Comment regarder Manchester United contre Brentford

Emplacement: Old Trafford, Manchester, Angleterre.

Old Trafford, Manchester, Angleterre. Date et l’heure: Samedi 7 octobre 2023, 15h.

Samedi 7 octobre 2023, 15h. Comment regarder : Ne pas être diffusé en direct au Royaume-Uni.

