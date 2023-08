Manchester United vs Athletic Bilbao Streaming de football en direct pour Club Friendly: Comment regarder Manchester United vs Athletic Bilbao à la télévision et en ligne

Manchester United et l’Athletic Bilbao s’affronteront lors d’un match amical dimanche. Le match entre Manchester United et l’Athletic Bilbao devrait se jouer au stade Aviva de Dublin, en Irlande. Les Red Devils ont jusqu’à présent connu une formidable pré-saison.

L’Athletic Bilbao a connu une campagne en Liga loin d’être agréable la saison dernière, puisqu’il a subi 15 défaites dans la course au titre. Ils ont également perdu les demi-finales de la Copa Del Rey contre Osasuna, terminant leur campagne de la saison dernière sans trophée.

L’Athletic Bilbao ne connaît pas non plus une course impressionnante actuellement. Ils n’ont réussi à décrocher aucune victoire lors de leurs quatre derniers matches. L’équipe espagnole a désespérément besoin d’une victoire pour gagner en confiance avant sa prochaine saison.

Arsenal vs Manchester City Streaming de football en direct pour Community Shield: Comment regarder Arsenal vs Manchester City à la télévision et en ligne

Avant le match amical de club de dimanche entre Manchester United et l’Athletic Bilbao; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match amical de club entre Manchester United et l’Athletic Bilbao ?

Le match amical du club entre Manchester United et l’Athletic Bilbao se jouera le 6 août, dimanche.

Où se jouera le match amical du club Manchester United contre l’Athletic Bilbao ?

Le match amical entre Manchester United et l’Athletic Bilbao se jouera au stade Aviva de Dublin, en Irlande.

À quelle heure débutera le match amical entre Manchester United et l’Athletic Bilbao ?

Le match amical entre Manchester United et l’Athletic Bilbao débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match amical du club Manchester United contre l’Athletic Bilbao ?

Le match amical entre Manchester United et l’Athletic Bilbao ne sera pas retransmis en direct en Inde.

Comment regarder le match amical du club Manchester United contre l’Athletic Bilbao en direct?

Le match Manchester United vs Athletic Bilbao sera diffusé en direct sur MUTV.

Quels sont les onze probables de Manchester United et de l’Athletic Bilbao pour le match amical des clubs ?

Onze probable de Manchester United: Tom Heaton, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Shola Shortire, Amad Diallo, Noam Emeran, Donny Van de Beek, Jadon Sancho

Onze probable de l’Athletic Bilbao : Unai Simon, Oscar De Marcos, Dani Vivian, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Mikel Vesga, Dani Garcia, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta