Manchester United a battu Aston Villa 2-1 le jour du Nouvel An à Old Trafford pour égaliser les points avec Liverpool en tête du classement de la Premier League.

Les buts d’Anthony Martial et une pénalité de Bruno Fernandes de chaque côté d’une frappe de Bertrand Traoré d’Aston Villa ont suffi à amener Man United à 33 points en 16 matches. Liverpool est toujours premier en raison d’une différence de buts supérieure.

Les deux gardiens ont été appelés à l’action dans les 15 premières minutes avec Emi Martinez parant un tir de Martial et David de Gea faisant bien pour empêcher une volée de John McGinn.

Les équipes ont échangé des demi-chances dans une ouverture de bout en bout divertissante 45 minutes avant que Martial ne rentre à la maison après un centre d’Aaron Wan-Bissaka sur une contre-attaque rapide pour donner une avance de 1-0 aux hôtes à la pause.

Traoré a égalisé le score peu de temps après le redémarrage, tirant à bout portant après que Jack Grealish l’ait choisi avec un centre bas dans la zone.

Cependant, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer était de retour quelques minutes plus tard grâce à un penalty de Fernandes après que Paul Pogba ait été trébuché dans la surface par Douglas Luiz de Villa.

United a marqué le but de Martinez au fur et à mesure que la deuxième mi-temps progressait, Fernandes et Marcus Rashford forçant des arrêts et Pogba tirant juste à côté du but de Villa.

Les hôtes ont vu le résultat et chercheront à continuer une bonne forme lorsqu’ils affronteront Manchester City en demi-finale de la Coupe Carabao le 6 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 2 h 45 HE) ..