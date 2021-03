United, qui a vu un but de Franck Kessie à la 11e minute exclu pour le handball par un examen VAR, semblait prêt à survivre au match sans accorder un but critique à l’extérieur, mais Kjaer a perdu son marqueur et a propulsé sa tête de temps d’arrêt dur et a dépassé Dean Henderson. pour donner à Milan un léger avantage à l’approche du match retour.

Le décompte était la première tentative de but de l’Ivoirien pour United et faisait de lui le plus jeune joueur non britannique à marquer dans une compétition européenne majeure pour le club.

