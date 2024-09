Manchester United vise à remporter le titre de Premier League d’ici 2028, déclare le PDG au personnel

Le directeur général de Manchester United, Omar Berrada, a déclaré au personnel que l’objectif était de remporter le titre de Premier League en 2028, pour le 150e anniversaire de la création du club.

Berrada, qui a officiellement rejoint son rival Manchester City en juin, s’est adressé aux employés lors d’une réunion à Old Trafford mercredi dernier et a défini les ambitions partagées par Sir Jim Ratcliffe et la hiérarchie du football.

Berrada a informé le personnel du « Projet 150 » — ainsi appelé parce qu’il coïncide avec l’étape majeure de l’existence de United. Le club a été fondé, sous le nom de Newton Heath, en 1878, avant de changer son nom pour Manchester United en 1902.

Cet objectif défini met en contexte le travail requis par l’équipe, United étant actuellement 11e de Premier League après deux victoires, un nul et deux défaites. United a également fait match nul lors de son match d’ouverture de la Ligue Europa contre le FC Twente, l’équipe la moins bien classée qu’il affrontera à Old Trafford dans la compétition.

Berrada a également parlé de l’équipe féminine qui avait remporté son premier titre cette année-là, avec la même importance. Il a essayé d’adopter un ton ambitieux, acceptant que cela demanderait beaucoup de travail acharné, plutôt que de paraître optimiste.

ALLER PLUS PROFONDE Ten Hag remet en question la mentalité de Man Utd : « Nous étions trop faciles à vivre »

Les déclarations audacieuses de Berrada ont été accueillies par un public d’employés d’humeur mitigée à la suite des suppressions d’emplois qui ont entraîné une réduction d’un quart des effectifs de 1 000 personnes. Des personnes qui étaient au club depuis plusieurs années sont parties, provoquant des sentiments de mécontentement et de découragement, tandis que d’autres sont stimulés à l’idée que le club soit davantage axé sur des objectifs sportifs.

L’arrivée de Ratcliffe a déclenché les licenciements comme moyen d’économiser de l’argent, selon le club, mais sa principale motivation est que United remporte à nouveau un titre majeur. Lors de sa première série d’entretiens avec les médias en février, après avoir obtenu son investissement de 27,7 pour cent, il a évoqué le 150e anniversaire.

« Ce n’est pas un plan sur 10 ans. Les fans perdraient patience s’il s’agissait d’un plan sur 10 ans. Mais il faudra certainement un plan sur trois ans pour y parvenir », a-t-il déclaré.

« Penser que nous allons jouer au football aussi bien que Manchester City l’a joué contre le Real Madrid la saison dernière l’année prochaine n’est pas raisonnable. Et si nous donnons de fausses attentes aux gens, ils seront déçus. L’essentiel est donc notre trajectoire, pour que les gens puissent voir que nous progressons.



La nouvelle hiérarchie de United a défini ses ambitions (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

« Je pense que c’est le 150e anniversaire du club en 2028… si notre trajectoire mène à une très bonne place dans ce genre de laps de temps, alors nous en serions très heureux. Parce qu’il n’est pas facile de faire de Manchester United la meilleure équipe de football du monde.

« L’objectif ultime de Manchester United – et il en sera toujours ainsi, en fait – est que nous devions nous battre pour la Premier League et pour la Ligue des Champions. C’est l’un des plus grands clubs du monde.

Avant le match de Liverpool plus tôt ce mois-ci, que United a perdu 3-0, Berrada et Dan Ashworth, le nouveau directeur sportif du club, se sont adressés aux médias.

« Erik a tout notre soutien et nous avons travaillé en très étroite collaboration dans cette fenêtre de transfert », a déclaré Berrada. « Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec lui pour l’aider à obtenir les meilleurs résultats de l’équipe. Croyons-nous encore en Erik ? Absolument. Nous pensons qu’Erik est le bon entraîneur pour nous et nous le soutenons pleinement.

S’exprimant avant le retour de United en Premier League contre Tottenham Hotspur dimanche, Ten Hag a déclaré : « Nous travaillons et progressons. Nous devons recruter des joueurs mais nous avons fait le choix de recruter de très jeunes joueurs.

« L’année dernière (Rasmus) Hojlund, cette année (Joshua) Zirkzee, Leny Yoro. Nous y croyons, pour le moment comme pour l’avenir, et nous devons les construire. Il faut travailler avec l’équipe et cela prend du temps.

« De plus, je suis impatient et je veux aller de l’avant, mais nous avons également eu du succès au cours des deux dernières saisons et nous devons travailler dur pour apporter plus de succès. »

ALLER PLUS PROFONDE Analyse du briefing de transfert d’Ashworth et Berrada à Man Utd – « Erik a tout notre soutien »

(Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)