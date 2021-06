Manchester United veut le défenseur de Villarreal Pau Torres dans un accord joueur plus cash

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues avec les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Man United veut que Torres fasse un échange

Manchester United progresse dans une démarche pour le défenseur de Villarreal Pau Torres, selon les nouvelles du soir de Manchester.

Le joueur de 24 ans a impressionné pour les Yellow Submarines cette saison, faisant 33 apparitions sur 38 possibles en Liga. Torres a également joué un rôle clé dans le succès de l’équipe d’Unai Emery en Ligue Europa, qui a réussi à battre United d’Ole Gunnar Solskjaer aux tirs au but en finale.

Manchester United cherche à offrir aux joueurs plus de l’argent en échange du défenseur de Villarreal Pau Torres. David Ramos/Getty Images

L’international espagnol, en service à l’Euro 2020, a une clause libératoire de 60 millions d’euros dans son contrat qui court jusqu’en 2024. Cependant, la hiérarchie de United croit de plus en plus qu’une offre impliquant des frais plus des joueurs pourrait persuader l’équipe de la Liga, bien que la partie espagnole préférerait une valorisation plus élevée sans aucun acteur impliqué.

Les Red Devils souhaitent renforcer leurs rangs défensifs, à la recherche d’un partenaire idéal pour le capitaine Harry Maguire. S’ils ne parviennent pas à atterrir Torres, ils évaluent également un certain nombre d’options de sauvegarde.

Le club a vu une offre de 50 millions de livres rejetée par le Real Madrid pour Raphaël Varane et sont réticents à offrir plus en raison de la diminution du contrat du joueur. Sergio Ramos est un autre qui a été lié à l’équipe de Premier League ces dernières semaines.

Potins de papier

– L’Atletico Madrid s’intéresse à l’attaquant de Naples Lorenzo Insigne, selon Mundo Deportivo. Le joueur de 30 ans n’a plus qu’un an sur son contrat et Rodrigo de Paul devrait rejoindre Los Rojiblancos, Diego Simeone est intéressé par plus de signatures de Serie A.

– Après l’Atletico Madrid, le club serait intéressé par Hector Bellerin cet été s’ils déménagent pour un arrière droit. Marca rapporte que le joueur de 26 ans semble se rapprocher d’une sortie d’Arsenal après sept ans au club, et Simeone aimerait signer l’international espagnol s’il perd son propre arrière latéral. Tous les deux Kieran Trippier et Sime Vrsaljko ont été liés à un déménagement.

– Leicester City a rejoint Nice dans la bataille pour la signature du Celtic’s Ryan Christie cet été avec l’ancien manager des Hoops Brenden Rodgers s’intéressant au milieu de terrain, selon le courrier. Le joueur de 26 ans n’a pas encore signé de nouvel accord avec le club, son contrat expirant en janvier. Nice a fait une offre de 8 millions de livres sterling en janvier 2021, mais Rodgers est déterminé à amener l’international écossais dans les Midlands.

– Le Paris Saint-Germain est en pole position pour signer Sergio Ramos sur un transfert gratuit, selon COMME. L’équipe de Mauricio Pochettino aurait présenté un meilleur accord financier pour le joueur de 35 ans que Manchester United et Manchester City. La capitale française est la destination idéale pour la famille du joueur avec une offre de deux ans répondant également à ses attentes contractuelles pour l’avenir.

– La Juventus cherche à se séparer de Aaron Ramsey cet été, avec une possibilité de retour en Premier League, selon Calciomercato. Le joueur de 30 ans a connu des moments difficiles en Italie depuis son déménagement, des blessures le hantant toujours, mais l’ancien milieu de terrain d’Arsenal a montré des aperçus de qualité avec le Pays de Galles à l’Euro 2020. West Ham United et Crystal Palace seraient intéressés par un mouvement pour le joueur alors que la Juve attendrait des frais de transfert de 15 millions d’euros pour le laisser partir.