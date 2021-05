Manchester United va-t-il inclure Jesse Lingard dans l’accord Jadon Sancho?

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Lingard clé à Sancho pour Man United?

Le Borussia Dortmund cherche à se déplacer pour le milieu de terrain offensif de Manchester United Jesse Lingard, qui pourrait être la clé des efforts de United pour décrocher l’ailier de Dortmund Jadon Sancho.

Le soleil rapporte que l’intérêt de la partie allemande pour Lingard a piqué depuis un prêt réussi à West Ham United où il a été impliqué dans 13 buts en 13 matches de championnat depuis son arrivée en janvier.

United reste intéressé par la signature de Sancho cet été et des sources ont déclaré à ESPN que Dortmund envisagerait des offres de 100 millions d’euros. Cependant, l’inclusion de Lingard, évalué à 25 millions d’euros, réduirait considérablement ce coût, bien que le milieu de terrain ne dispose plus que d’un an de son contrat à Old Trafford.

Sancho est revenu à sa meilleure forme cette saison et a été impliqué dans 19 buts en 24 matches de championnat. Il a également aidé son équipe à remporter le trophée DFB Pokal jeudi, marquant deux fois dans une victoire de 4-1.

Sancho et Lingard ont récemment fait partie de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate et pourraient se relier à l’Euro 2020 cet été.

09.37 BST: Manchester United pense qu’ils mènent la course pour signer Jadon Sancho cet été, s’ils peuvent convenir de frais avec le Borussia Dortmund, après avoir surmonté des obstacles, notamment les conditions personnelles et les frais d’agent, il y a un an, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

La conclusion d’un large accord avec Sancho et ses représentants s’est avérée une pierre d’achoppement lors de la dernière fenêtre de transfert de l’été, des progrès significatifs n’ayant été réalisés que début septembre.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que United espère que ces discussions donneront au club une longueur d’avance si le joueur de 21 ans quitte le club allemand avant la saison prochaine.

On pense à Old Trafford que Dortmund est prêt à laisser Sancho partir cet été et que le prix demandé sera nettement inférieur aux 120 millions d’euros exigés il y a 12 mois. Des sources ont déclaré à ESPN que Sancho souhaitait toujours revenir en Premier League après quatre saisons en Allemagne. Liverpool et Chelsea ont également été liés à l’ancien jeune de Manchester City.

09h00 BST: Alors que le Paris Saint-Germain attend une réponse de Kylian MbappSur l’opportunité d’accepter l’offre du club de prolonger son contrat au-delà de 2022 ou de quitter les géants de la Ligue 1 cet été, le directeur sportif Leonardo a une liste de remplaçants potentiels qui comprend l’attaquant de Liverpool. Mohamed Salah, ont déclaré des sources à Julien Laurens d’ESPN.

Salah, 28 ans, a encore deux ans sur son contrat et compte 21 buts et quatre passes décisives en 33 matches de Premier League cette saison.

Cependant, à Anfield depuis quatre ans, le PSG espère que l’international égyptien sera ouvert à un nouveau chapitre de sa carrière, notamment si Liverpool ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.

08h30 BST: Entraîneur italien Massimiliano Allegri ‘l’entourage de s a nié tout contact avec le Real Madrid, selon El Larguero.

Allegri, 53 ans, est sans emploi depuis son départ de la Juventus en mai 2019. L’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a un contrat jusqu’en juin 2022 mais est resté timide quant à son avenir. Mais la spéculation selon laquelle Madrid aurait approché Allegri pour sonder sa disponibilité pour la saison prochaine a été démentie avec véhémence par l’entourage italien.

Allegri révélé plus tôt cette année il avait refusé une offre d’entraîneur du Real Madrid à l’été 2018. L’ancien entraîneur de l’AC Milan est également considéré comme le principal candidat pour remplacer Andrea Pirlo sous le feu à la Juventus.

– Barcelone prévoit de jeter tout ce qu’il a pour amener l’attaquant de Dortmund Erling Haaland au club. Outlet espagnol sport rapporte que le club a rencontré l’agent du joueur, l’accord qui devrait coûter pas moins de 125 millions d’euros cet été. Le joueur de 20 ans a été lié à un certain nombre de clubs d’élite européens et, bien que Dortmund ait déclaré qu’il ne laisserait pas Haaland partir cet été, la bonne offre pourrait les tenter en raison d’une clause de libération de 75 millions d’euros la saison prochaine.

– Le Paris Saint-Germain intensifie son intérêt pour le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos, rapports COMME. Le joueur de 35 ans est sans contrat cet été et Madrid et lui ne sont pas plus près de parvenir à un accord, l’offre actuelle étant une prolongation d’un an et une baisse de salaire de 10%. Le rapport indique que le défenseur central expérimenté préférerait rester et se retirer au Bernabeu, mais le choix du PSG reste ouvert si un accord n’est pas trouvé avec le président madrilène Florentino Perez.

– L’AS Roma cherche à recruter le gardien des Wolves Rui Patricio cet été, selon Calciomercato. Le nouveau manager Jose Mourinho a une liste restreinte d’arrêts de tir expérimentés qu’il souhaite ajouter à ses rangs pendant la fenêtre, indique le point de vente. L’international portugais Patricio en tête de liste avec Gladbach Yann Sommer, Juve Gianluigi Buffon et bientôt agent libre Sergio Romero là-bas aussi. Patricio, 33 ans, pourrait être disponible pour 8 à 10 millions d’euros avec son contrat expirant l’année prochaine.

– La Juventus prépare un déménagement pour le milieu de terrain de Sassuolo Manuel Locatelli. Tuttosport rapporte que l’équipe d’Andrea Pirlo cherche à ajouter l’international italien à ses rangs, avec des discussions entre les deux clubs en cours depuis quelques mois. Le joueur de 23 ans a toujours été présent pour Sassuolo cette saison, après avoir rejoint l’AC Milan il y a deux ans.

– En parlant de l’AC Milan, ils espèrent prolonger Brahim Diaz prêt du Real Madrid pour une autre saison, selon un point de vente espagnol Marca. Le joueur de 21 ans aurait impressionné le Rossoneri hiérarchie, mais son club parent ne souhaite pas le laisser partir pour une autre saison, malgré de nombreuses options dans le milieu de terrain offensif. L’Espagnol a marqué deux buts lors de ses deux derniers matchs pour Milan, doublant son total à quatre en championnat lors de ses 25 apparitions en Serie A.

– Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle se battent pour recruter un défenseur Abdul Mumin de l’équipe portugaise Vitoria. Le joueur de 22 ans coûterait 15 millions de livres sterling, selon Le soleil, les trois équipes cherchent à ajouter un jeune défenseur à leurs rangs cet été. Le Ghanéen a rejoint l’été dernier du côté danois du Nordsjaelland et a disputé 23 matches de championnat, impressionnant les équipes par sa capacité technique.