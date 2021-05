Manchester United va punir les fans qui ont commis des actes criminels lors de manifestations

Manchester United punira les fans qui ont commis des actes criminels lors des manifestations de dimanche qui ont conduit au report du match de Premier League contre Liverpool, a annoncé lundi le club.

Les fans de United qui protestaient contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer, ont fait irruption dans le stade qui était fermé aux fans en raison des restrictions du COVID-19.

« La majorité de nos fans ont condamné et condamneront les dommages criminels, ainsi que toute violence envers le personnel du club, la police ou d’autres supporters, et cela devient désormais une affaire de police », a déclaré United dans un communiqué.

« Le club n’a aucun désir de voir des manifestants pacifiques punis, mais travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, et émettra également ses propres sanctions à tout détenteur d’abonnement ou membre identifié, conformément à la politique de sanctions publiée. » déclaration ajoutée.

Une fusée éclairante a été lancée sur le podium des radiodiffuseurs alors que les fans se précipitaient sur le terrain et que les manifestants se heurtaient à la police à l’extérieur du sol.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que deux policiers avaient été blessés, dont un nécessitant un traitement hospitalier après avoir été attaqué avec une bouteille et avoir subi une coupure au visage.

SENTIMENT FORT

La Premier League a déclaré qu’elle reconnaissait la force du sentiment parmi les fans.

« Nous nous engageons à maintenir un dialogue étroit avec les partisans et leurs représentants, alors que nous travaillons avec la FA et le gouvernement pour identifier des solutions, mais demandons que toutes les manifestations soient pacifiques », a déclaré la Premier League dans un communiqué.

«Les actions de quelques clubs ne peuvent pas être autorisées à créer une telle division et une telle perturbation. Nous sommes déterminés à établir la vérité sur ce qui s’est passé et à tenir ces clubs responsables de leurs décisions et de leurs actions. «

Les manifestations de fans contre les Glazers, qui ont eu lieu depuis qu’ils ont acheté le club en 2005, ont été relancées depuis l’implication de United dans la tentative de créer une Super League européenne séparatiste. [L1N2MP0FH]

Le Premier ministre Boris Johnson, qui s’est publiquement opposé aux projets de la Super League, a déclaré qu’il comprenait les motifs des manifestations.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d’avoir un comportement perturbateur, des manifestations de ce genre, mais d’un autre côté, je comprends la force de sentiments des gens », a déclaré Johnson aux journalistes.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a également exprimé son soutien aux objectifs des manifestants.

« Je comprends parfaitement les préoccupations de longue date des supporters de Manchester United concernant à la fois la propriété et le financement de leur club et la gestion plus large du football », a-t-il déclaré.

«Il est important de préciser que la majorité des partisans ont manifesté pacifiquement … cependant, il n’y a aucune excuse pour les actions d’une minorité qui a blessé des policiers et mis en danger la sécurité d’autrui.»

Aucune décision n’a encore été prise sur le report du match ou sur d’éventuelles sanctions.

« Les informations sur le report du match et toute implication possible sur d’autres matches seront annoncées après discussion et accord avec la Premier League », a déclaré United.

