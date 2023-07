Manchester United va lier un attaquant de 86 millions de livres sterling dans un signe d’intention à succès: rapport

Manchester United semble être sur le point de signer un attaquant évalué à 86 millions de livres sterling alors que la révolution d’Erik ten Hag se poursuit à Old Trafford.

Les Red Devils se sont lancés en début de mercato pour réparer la colonne vertébrale de leur équipe, avec un gardien, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant ciblés. Mason Mount a été le premier à rejoindre pour environ 55 millions de livres sterling, avec la star de l’Inter Milan Andre Onana à côté dans les prochains jours.

Mais alors que le défenseur central reste important pour Ten Hag – Harry Maguire vient d’être démis de ses fonctions de capitaine de Manchester United avant un remaniement de la ligne de fond – un nouvel attaquant est la priorité.

Harry Maguire est sur le point de quitter Manchester United, après avoir retiré le brassard (Crédit image : Naomi Baker/Getty Images)

Le télégraphe rapportent que non seulement Onana est extrêmement proche de terminer son passage aux 13 vainqueurs de la Premier League, mais son compatriote superstar de Serie A Rasmus Hojlund est le prochain sur la liste restreinte, avec United prêt à se déplacer pour le Danois ensuite.

On dit qu’Atalanta estime que Hojlund est aussi cher que 86 millions de livres sterling, bien que United espère qu’il pourra parler de l’équipe de Bergame en raison du manque d’expérience du joueur au niveau senior.

Hojlund a établi des comparaisons avec Erling Haaland au début de sa carrière pour son physique et son œil mortel pour le but dans la surface de réparation de 18 mètres – et permettrait à Ten Hag de jouer avec le genre d’attaquant auquel il était habitué à l’Ajax. Lors de sa dernière saison en Eredivisie, le joueur de 53 ans a utilisé le tueur à gages ivoirien Sébastien Haller, tandis que Wout Weghorst a été enrôlé à Old Trafford en prêt d’urgence la saison dernière.

« Avec Marcus Rashford sur le point de signer un nouveau contrat de cinq ans avec United, Ten Hag cherche désespérément à ajouter plus de puissance de feu en attaque pour alléger le fardeau de l’attaquant anglais et a identifié Hojlund comme une cible prioritaire après que le club se soit retiré d’un mouvement pour Harry Kane au milieu de sérieux doutes, Tottenham serait prêt à leur vendre », indique le rapport.

L’attaquant danois Rasmus Hojlund semble se diriger vers la Premier League (Crédit image : JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images)

Hojlund n’a signé pour l’Atalanta que l’été dernier. Il a marqué 10 buts toutes compétitions confondues et n’a eu 20 ans qu’en février.

L’attaquant est évalué par Marché de transfert vaut 45 millions d’euros.

