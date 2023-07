Manchester United va faire DEUX autres signatures, maintenant qu’un attaquant a rejoint: rapport

Manchester United cherche à faire deux autres signatures après avoir conclu un accord pour un attaquant.

Un nouvel attaquant était la priorité de ce mercato pour Erik ten Hag, avec L’Athlétisme David Orstein confirmant au cours du week-end qu’un montant de 75 millions d’euros avait été convenu pour amener le leader danois Rasmus Hojlund à Old Trafford. Le transfert pourrait augmenter de 10 millions d’euros supplémentaires si le joueur de 20 ans complète les add-ons et les bonus liés aux performances.

Mais loin d’être terminé pour cet été, Ten Hag veut maintenant recruter deux autres joueurs pour son équipe, alors que Manchester United cherche à combler l’écart entre eux et leurs rivaux locaux vainqueurs du triplé, Manchester City.

L’attaquant danois Rasmus Hojlund déménage prochainement à Manchester (Crédit image : JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images)

Selon l’oracle de transfert italien de Fabrice Romano Briefing quotidien, United est toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain et d’un défenseur central. Un déménagement pour Sofyan Amrabat serait en cours.

« Il n’y a pas encore d’offre officielle/verbale pour la Fiorentina », Romano tweeté Samedi. « Cela devait toujours arriver après Hojlund. »

Les Red Devils ont encore besoin de décharger les joueurs avec des dépenses minimales jusqu’à présent cet été et de nombreuses stars marginales liées aux éloignements. Les goûts de Harry Maguire, Fred, Scott McTominay, Anthony Martial et Victor Lindelof pourraient tous être mis en vente dans les semaines à venir, avec Ten Hag lié à des goûts de Kim Min-jae à destination du Bayern Munich et Axel Disasi à destination de Chelsea. plus tôt dans la fenêtre.

Il semble que United ait perdu ces objectifs en raison de l’arrivée d’autres joueurs dans des domaines plus pressants de l’équipe. Mason Mount, par exemple, n’était peut-être pas une cible majeure jusqu’à ce qu’il devienne disponible à un prix raisonnable au début de la fenêtre de transfert.

Mason Mount a été la première recrue de Manchester United cet été (Crédit image : Getty)

Un gardien pourrait également arriver. Le Nouvelles du soir de Manchester précédemment signalé que deux gardiens de but déménageraient à Old Trafford cet été, Andre Onana devenant le nouveau n ° 1 après le départ de David De Gea.

L’option locale Dean Henderson devrait également partir après une période de prêt à Nottingham Forest. Le gardien japonais prometteur Zion Suzuki, cependant, a rejeté une décision selon Le courrier.

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United commence à venir épais et rapide.

Les Diables Rouges n’a pas perdu l’espoir de signer Victor Osimhen, bien que l’attaquant semble prêt à rester à Naples. Pendant ce temps, Ten Hag et co pourrait faire face à la concurrence d’Arsenal dans la course pour Monaco et le défenseur français Axel Disasi.

Quant aux sorties potentielles, Nottingham Forest a été lié à un double coup pour deux des meilleurs jeunes talents de United.