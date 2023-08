Manchester United va de l’avant dans la poursuite de l’objectif du meilleur milieu de terrain – mais devra dépenser plus de 60 millions de livres sterling: rapport

Manchester United a été informé qu’il devra dépenser plus de 60 millions de livres sterling pour un objectif de transfert cet été alors qu’il se rapproche d’un nouveau milieu de terrain.

Avec Fred rejoignant Fenerbahce et Donny van de Beek apparemment sur le point de quitter Old Trafford, Erik ten Hag tient à faire entrer d’autres corps de milieu de terrain dans l’équipe de Manchester United.

Alors que Sofyan Amrabat a été fortement lié ces dernières semaines, Le gardien suggèrent qu’aucun progrès n’a été réalisé dans un accord potentiel, malgré le journaliste italien Gianluca Di Marzio affirmant que des conditions personnelles avaient été convenues entre le club et le joueur il y a plus d’un mois.

Plutôt, Le gardien rapporte que Manchester United a approché Everton pour la signature d’Amadou Onana.

Le milieu de terrain belge n’a rejoint les Merseysiders que pour 33 millions de livres sterling de Lille l’été dernier, mais Everton exige désormais au moins 60 millions de livres sterling de United dans tout accord potentiel.

Pointant vers l’offre acceptée de Liverpool de 60 millions de livres sterling pour Romeo Lavia de Southampton – indépendamment du fait qu’il semble destiné à rejoindre Chelsea – Everton pense que leur centrale belge vaut tout simplement plus. Marché des transferts valorise actuellement Onana à 40 millions de livres sterling.

United devra payer plus de 60 millions de livres sterling pour débarquer à Onana (Crédit image : Getty Images)

Cependant, Everton n’est pas non plus pressé de vendre, Onana ayant encore quatre ans sur son contrat. À seulement 21 ans, il a encore beaucoup de potentiel à développer et pourrait faire partie intégrante de l’équipe de Sean Dyche cette saison.

Manchester United, quant à lui, souhaite ajouter plus de physique et de profondeur à son milieu de terrain, avec Onana de 6 pieds 5 pouces, le profil parfait du joueur.

Alors que Casemiro commencerait devant lui, Onana aurait certainement beaucoup d’occasions sous Ten Hag alors que United s’affronterait sur quatre fronts cette saison.

Amrabat a été lié à United, mais les négociations ne semblent pas avoir progressé (Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

