Manchester United va créer un conseil consultatif des fans et un programme d’actionnariat des fans

Manchester United a annoncé vendredi qu’il créerait un conseil consultatif des fans et un programme d’actionnariat alors que le club intensifie son engagement avec ses supporters.

Cette décision fait suite aux protestations du mois dernier contre les propriétaires américains du club, qui étaient au cœur des plans pour une Super League européenne séparatiste. Les manifestations ont conduit au report d’un match de Premier League à domicile contre Liverpool.

« Les fans sont la pierre angulaire de Manchester United et je m’engage personnellement à faire en sorte qu’ils aient une voix renforcée, grâce à la création d’un comité consultatif des fans et d’un programme de partage des fans. Le propriétaire et coprésident de United, Joel Glazer, a déclaré dans un communiqué.

Le comité consultatif des supporters consultera la haute direction et les propriétaires du club et sera composé de représentants des groupes de supporters.

Le club a déclaré avoir entamé un dialogue direct avec Manchester United Supporters Trust pour identifier un programme de partage de fans mutuellement avantageux impliquant une nouvelle catégorie d’actions, qui auront chacune les mêmes droits de vote que les actions détenues par la famille Glazer.

Joel Glazer a fait face à la colère des supporters de Manchester United ces derniers mois. Photo de Cliff Welch/Icon Sportswire via Getty Images

« Joel Glazer a été tenu responsable d’une série de problèmes, notamment la dette, les paiements de dividendes, le prix des billets, le manque d’investissement dans le stade et le manque d’engagement avec les supporters pendant 16 ans », a déclaré le groupe de fans dans un communiqué.

« MUST est prudent quant à savoir si ce programme de partage de fans satisfera à ses propres tests avant de l’approuver, car malgré l’énorme concession sur les droits de vote que cette proposition signale, car le diable est toujours dans les détails.

« En particulier, malgré l’affirmation de Joel Glazers selon laquelle ce sera » le plus grand groupe de propriétaires de fans dans le sport mondial « , MUST craint qu’il existe un risque que le programme limite le nombre de ces Fan Shares mis à disposition, réduisant ainsi la possibilité pour ceci pour atteindre une participation significative de propriété collective des fans – et finalement avec le potentiel d’entraîner un changement de contrôle du club. «

Dans le passé, les supporters avaient exhorté le club à prendre plusieurs mesures, notamment en ouvrant des actions aux fans.