Manchester United v Reading: quatrième tour de la FA Cup – en direct

il y a 1 m 15h34 HNE 33 mn : Antony récupère le ballon dans la zone arrière droite et sprinte sur toute la longueur du terrain avec celui-ci à ses pieds. Il coupe à l’intérieur mais plutôt que d’aller au but, il glisse dans Bruno, courant dans la surface, dont le tir du canal droit intérieur est traîné juste à côté du second poteau.



il y a 6 mois 15h29 HNE « Weghorst et McGuire sont de tels galoompers », écrit Jeff Sax. “Je ne sais pas ce qu’ils font dans l’équipe.” Rude?



il y a 7 mois 15h28 HNE 26 mn : Une autre course en avant de Malacia, un autre bloc de Holmes. Cette fois, c’est le tir d’Eriksen après que le ballon à moitié dégagé lui soit tombé sur le bord de la surface. Puis Antony se précipite une fois de plus et avec une belle passe précoce, il choisit Bruno, qui tente de passer le ballon dans le coin supérieur à 15 mètres mais le place juste au-dessus de la barre.



il y a 13 mois 15h22 HNE 22 mn : Rashford nourrit Malacia sur la gauche, et l’arrière latéral plonge dans un centre que Reading essaie de dégager. Le ballon tombe dans les pieds de Weghorst, qui tente de tirer pour la première fois au virage à six mètres mais Holmes passe avec une fente désespérée et bloque héroïquement. Une minute plus tard, Antony tente à nouveau le Robben, mais cette fois-ci, il navigue. Antony de Manchester United tire au but. Photographie : Martin Rickett/PA

Mis à jour à 15h29 HNE

il y a 17 mois 15h18 HNE 18 mn : United a mis en place une attaque rapide, avec Bruno, Antony et Eriksen faisant avancer le ballon brusquement. Il se retrouve aux pieds du Brésilien, qui Robbens s’est frayé un chemin depuis la droite et va chercher le curleur dans le coin le plus éloigné. La balle clignote juste à côté.



il y a 21 mois 15.14 HNE 14 min : Après une talonnade astucieuse de Casemiro, Weghorst tire un tacle glissé tardif de Holmes à environ 30 mètres. Rashford blâme les buts sur coup franc avec du venin, Lumley plonge pour sauver et le suivi d’Eriksen est bloqué par le tentaculaire Loum. Wout Weghorst de Manchester United rate une occasion de marquer. Photographie : Martin Rickett/PA

Mis à jour à 15h18 HNE

il y a 25 mois 15.11 HNE 10 minutes: Casemiro a ajouté une note de qualité visible à ce milieu de terrain de United : tout ce qu’il fait est assuré et pour la plupart parfait. Wan-Bissaka s’amuse ce soir, s’avançant encore une fois pour nourrir Antony en bonne position mais l’ailier dérape. Andy Carroll a une grande barbe floue en ce moment et ressemble un peu au méchant de Happy Valley.



il y a 28 mois 15.08 HNE 8 min : Le Danois fouette son coup franc vers le coin le plus éloigné du but mais ne se plie pas assez et le ballon s’écarte.



il y a 29 min 15.07 HNE 7 minutes : Plus bonne liaison entre Antony et Wan-Bissaka, mais cette fois le centre de ce dernier ne trouve pas de maillot United. Rashford trouve ensuite Weghorst et quand il récupère le ballon sur le bord de la surface, il saute devant Hoillett pour gagner la faute. Eriksen se tient au-dessus du ballon.



il y a 30 min 15.05 HNE 5 minutes: Antony trouve Wan Bissaka à côté de la surface avec une passe musclée intelligente et le centre bas de l’arrière droit est juste derrière Weghorst, dont le backflick ne se détache pas tout à fait. Lecture effacer le coin résultant.



il y a 32 mois 15.04 HNE 4 min : Carroll goûte à l’action pour la première fois, aux prises avec Lindelof dans une bagarre qui laisse l’homme clopinant. Hendrick tire une faute de Casemiro à l’entrée de la surface. Tom Ince place soigneusement son tir au centre du mur uni.



il y a 33 mois 15.02 HNE 2 min : United donne le coup d’envoi et se fait rapidement une idée du ballon, le milieu de terrain et l’arrière quatre frappent pendant un long moment avant qu’une passe lâche de Casemiro ne donne à Reading la chance de contrer. Bruno éclate un boyau pour le faire revenir et balayer.



il y a 41 min 14h55 HNE Les équipes sont de sortie à Old Trafford et juste en haut du M61, les Spurs ont remporté une victoire 3-0 contre Preston. Plus à ce sujet ici : Preston v Tottenham: quatrième tour de la FA Cup – en direct Lire la suite



il y a 43 mois 14h52 HNE Harry Maguire contre Andy Carroll devrait être très amusant. Maguire joue pour son avenir à Old Trafford, et Carroll est la définition du dictionnaire de “une poignée”. Ensemble, ils pèsent 166 kg, soit exactement le poids d’un renne moyen. Pas vraiment.



il y a 50 m 14h46 HNE United a accueilli Reading deux fois au cours des six dernières années et, à ces deux occasions, n’a eu aucune difficulté à les voir partir. En 2017, Wayne Rooney a égalé le record de buts de Bobby Charlton lors d’une victoire 4-0 ; deux ans plus tard, Romelu Lukaku remportait une victoire 2-0 pour l’équipe locale. En fait, Reading n’a battu les adversaires d’aujourd’hui qu’une seule fois dans son histoire… il y a 96 ans. Mais il y a une première fois à tout.

Mis à jour à 14h47 HNE

il y a 1h 14h32 HNE Un point de lecture d’avant-matchsur le retour de l’anti-héros d’Old Trafford : Paul Ince revient à Old Trafford prêt pour une autre bataille Lire la suite



il y a 1h 14h24 HNE Fidèle à sa parole, Ten Hag a sorti assez près son équipe la plus forte, résistant à l’envie de jouer Kobbie Mainoo ou même Alejandro Garnacho depuis le début. Harry Maguire remplace Lisandro Martínez dans le seul changement par rapport à la victoire de mercredi. Ince Jr commence pour les visiteurs, tout comme Andrew Thomas Carroll, donc avec Wout Weghorst en tête pour United, ces deux équipes seront dirigées par de grosses brutes effrayantes. Des trucs adorables.



il y a 2h 14h05 HNE Salut les nouvelles de l’équipe ! Homme uni: Man United : De Gea ; Malacia, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka ; Casemiro, Eriksen, Fernandes ; Rashford, Weghorst, Antoine. Remplaçants : Heaton, Martinez, Varane, Williams, Fred, Mainoo, Pellistri, Elanga, Garnacho Lecture: Lumley, Hoilett, Baba, Yiadom (C), McIntyre, Holmes, Hendrick, Loum, Ince, Joao, Carroll. Remplaçants : Bouzanis, Guinnes-Walker, Mbengue, Dann, Craig, Fornah, Azeez, Long, Meite