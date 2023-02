Manchester United v Nottingham Forest : Demi-finale retour de la Carabao Cup – en direct

Les évènements clés il y a 1h Les équipes

il y a 20 s 15h28 HNE 27 mn : United commence à repousser Forest maintenant. Les visiteurs ne peuvent pas sortir. Shaw fonce sur la gauche et se retire vers Garnacho, qui a Weghorst et Fernandes au milieu mais ne peut pas livrer de centre.



il y a 2 m 15h27 HNE 25 mn : Boly dégage le coin de Shaw. Pendant ce temps, Ruth Purdue n’est pas à quatre cases derrière la sélection d’Erik ten Hag ce soir. “Le nombre d’apparitions pour Bruno est de 31 maintenant cette saison pour United. Nous avons déjà été ici avec lui et avons été assommés à la fin de la saison.



il y a 3 m 15h26 HNE 24 mn : Garnacho remporte le premier corner de la soirée en bas à gauche. Dennis devrait le dégager mais passe une connexion étrange pour un autre virage, cette fois sur la droite.



il y a 4 mois 15h24 HNE 22 mn : Dennis et Fernandes se battent pour le ballon. Le premier passe au-dessus, mais ce sera le coup franc de United car le coup de sifflet ne se passe pas comme prévu lorsqu’il attrape le ballon. Ajoutant blessure à insulte, Antony, également présent, en laisse un sournois à l’arrière de sa jambe. Vilain vilain.



il y a 8 mois 15.21 HNE 20 min: Forest avait brièvement menacé de se lancer dans ce match, mais United a maintenant retrouvé son contrôle précoce du milieu de terrain.



il y a 9 mois 15h19 HNE 18 mn : Antony coupe de la droite et envoie l’un de ses curleurs de marque vers le bas à gauche. Hennessey lit l’intention et étouffe facilement.



il y a 10 mois 15h18 HNE 17 mn : Garnacho laisse tomber une épaule et essaie d’écorcher Williams sur la gauche. Williams n’en a pas une barre et reste fort. Garnacho passe dans la surface, mais il a été légalement soulagé du ballon et sa demande de pénalité est assez correctement ignorée.



il y a 11 min 15h17 HNE 15 minutes: Quelques films fantaisistes de Fernandes, tous deux avec l’extérieur de sa botte, tous deux en bas à gauche, la première passe libérant Shaw dans l’espace, la seconde libérant presque Garnacho dans la boîte de la forêt. Tout se termine par un coup de pied de but pour Forest, mais la foule a apprécié cela.



il y a 13 mois 15.16 HNE 14 mn : Scarpa le lance. Varane se dégage avec Surridge qui se cache, attendant de rentrer chez lui. Forest pose ici quelques questions (polies).



il y a 14 mois 15.14 HNE 13 mn : Shaw est envoyé dans l’espace sur la gauche mais enfonce une croix inhabituellement pauvre dans le stand derrière. Contre Forest, Dennis tirant une faute d’Antony sur la gauche. Un coup franc, et tout le monde s’aligne sur le bord de la surface de United.



il y a 15 mois 15.13 HNE 12 mn : Forest monte à l’autre bout et compose sa première séquence de passage de la soirée. Dennis et Mangala pensent tous les deux à tirer depuis le bord de la surface, mais il n’y a pas assez de place pour le faire. Le ballon est passé à droite pour Williams, dont le centre bas est dégagé par Martinez. “Nous allons gagner 4-0”, plaisantent les fans à l’extérieur par le biais de la chanson.



il y a 17 mois 15.11 HNE 11 minutes : Garnacho sonde à droite mais Williams et Freuler le doublent et il n’y a pas de voie à suivre.



il y a 18 mois 15h10 HNE 9 minutes : United a bénéficié de près de 90% de possession de balle jusqu’à présent… et pourtant Forest sera assez satisfait de la façon dont il a commencé le match. Les hôtes ont jusqu’à présent été incapables de rassembler quoi que ce soit qui semble vaguement dangereux dans le dernier tiers.



il y a 20 mois 15.09 HNE 7 minutes : Antony et Wan-Bissaka se combinent dans le canal intérieur droit, lançant le ballon à Fernandes, qui semble momentanément se dégager dans la surface de la forêt. Mais il hésite, permettant à Scarpa et Mangala de bloquer sa tentative de centre puis de le fermer. “J’ai remarqué au match aller un vrai boeuf entre Gustavo Scarpa et Anthony”, écrit Simon Frank. « Peut-être un truc Palmeiras / São Paulo ? Quelques épices et craquements à surveiller dans ce qui pourrait être un caoutchouc mort. Les avertissements habituels de ne pas vouloir le voir, de penser aux enfants s’appliquent.



il y a 21 mois 15.07 HNE 6 minutes : Une chance pour Freuler d’envoyer Dennis trottiner dans l’espace dans la forêt à gauche. Mais sa passe est dépassée et le ballon dérape sur le gazon humide. Jeter.



il y a 23 mois 15.05 HNE 4 minutes : Forest s’empare enfin du ballon. Scarpa le protège et balance accidentellement un bras dans le visage de Casemiro. Un mal, mais Casemiro n’est pas du tout ennuyé, et les joueurs échangent des plaisanteries peu après.



il y a 25 mois 15.04 HNE 3 minutes : Dans d’autres nouvelles de dernière heure, il pleut à Manchester. Forest n’a toujours pas le pied sur le ballon.



il y a 26 mois 15.03 HNE 2 minutes : Forest donne des coups de pied vers le Stretford End dans cette première mi-temps. Techniquement parlant. Ils n’ont pas encore pris possession du ballon.



il y a 28 mois 15.01 HNE Manchester United, mené 3-0 après le match aller, lance le match retour. Ils sont à 90 minutes d’une finale de Wembley contre Newcastle United.



il y a 30 min 14h59 HNE Les équipes sont de sortie ! Manchester United en rouge, blanc et noir ; Nottingham Forest en jaune et bleu de deuxième choix. Forest a été contraint à un changement tardif, Jesse Lingard s’étant blessé lors de l’échauffement. Triste pour Lingard, à son retour sur son ancien terrain de jeu, mais une opportunité pour Emmanuel Dennis, qui prend sa place dans le onze de départ. Alors que Ian Brown, émoteur haletant local, gazouille à travers l’AP: C’est l’un. Nous partirons dans une minute ou deux !



il y a 33 mois 14h55 HNE Mal de tête tendu et nerveux avant une demi-finale majeure ? Laissez le gourou new-age Peter Oh apaiser votre esprit troublé ! “Quand les choses vont mal dans le monde, il est utile de méditer sur quelque chose de beau”, commence-t-il, sur une bande sonore d’eau tintante et de flûtes de casserole. « La crête de la forêt de Nottingham, par exemple. Un arbre et une rivière, surveillés par deux étoiles placées avec goût. Vivant, simple, beau. De l’autre côté, un diable stylisé brandissant un trident. C’est essentiellement le bien contre le mal ce soir. Venez vous Tricky Trees! Attrapez un trois délicat et envoyez cette chose dans le temps supplémentaire ! Dans un souci d’équilibre, et sur instruction de nos avocats, le Guardian tient à préciser que Manchester United n’est pas, ni ne représente symboliquement, le mal. Mais Peter a raison sur une chose : cet écusson de Forest est un classique de tous les temps. Oui logo ! Jouer pour l’insigne : comment la mode inaugure une nouvelle ère pour les écussons de club | Scott Murray Lire la suite



il y a 44 mois 14h44 HNE Erik ten Hag parle à Sky. “La position est bonne mais il reste encore un match à jouer … c’est encore 0-0 … et nous devons utiliser le jeu pour aller plus loin dans le processus … nous avons une sélection solide et une bonne équipe … nous ramenons un joueur mais pas trop… c’est bien pour l’équipe d’avoir Jadon Sancho et Anthony Martial de retour… on en aura besoin pour tous les matchs à venir… mais d’abord on se concentre sur ce match et il faut arriver en finale… Casemiro et Fred peuvent gérer de nombreux jeux, ils y sont habitués, et nous en sommes satisfaits… nous devons éviter la complaisance… nous avons des exigences élevées et des normes élevées.



il y a 51 min 14h37 HNE Steve Cooper parle à Sky Sports. « La tâche est évidemment énorme… une montagne à gravir… ce sur quoi nous devons nous concentrer, c’est d’essayer de faire une meilleure performance, une performance positive… pas seulement que la semaine dernière, mais quand nous avons joué à United ici avant… vous obtenez une performance positive et alors vous avez une chance d’obtenir un résultat positif, et ensuite on ne sait jamais, mais nous n’y pensons pas… nous ne nous concentrons que sur ce soir… ça a toujours été notre mantra… c’est assez facile de penser au-delà de ça mais nous’ Je ne vais pas… nous ne regardons pas plus loin parce que vous ne pouvez pas, c’est un match tellement difficile, United à Old Trafford.



il y a 1h 14h30 HNE Il est juste de dire que Nottingham Forest a tout à faire ce soir. Après avoir perdu le match aller au City Ground 3-0, il y a de fortes chances que Manchester United se qualifie pour la finale ce soir. Cependant, le résultat recherché par Forest n’est pas sans précédent. En décembre 1977, Brian Clough a emmené son équipe nouvellement promue à Old Trafford en tant que leader de choc de la mi-saison de la première division. Les hôtes de Dave Sexton espéraient s’insérer dans la course au titre. Ce qui s’est passé cet après-midi a envoyé des ondes de choc dans toute la division, et Forest dans une course inexorable vers le titre (avec la petite affaire de quelques Coupes d’Europe à suivre). “Jamais Manchester United n’aura été aussi humilié devant son propre public”, a écrit Ronald Atkin lors de la victoire époustouflante 4-0 de l’Observer of Forest. “Forest, construisant proprement depuis le milieu de terrain devant une ligne arrière obstinée qui a donné à Peter Shilton un match sans industrie, a pris la mesure de la défense de United puis l’a déchirée avec mépris.” Un spectacle pour les âges. Et quelle équipe ! Comment ils pourraient faire avec John Robertson, Tony Woodcock et Archie Gemmill ce soir. La seconde venue de Brian Clough.



il y a 1h 14h15 HNE Manchester United apporte cinq changements au onze de départ sélectionné pour le match aller au City Ground. Tom Heaton remplace David de Gea dans le but, tandis que Fred, Raphael Varane, Luke Shaw et Alejandro Garnacho interviennent également. De Gea tombe sur le banc avec Victor Lindelof, Tyrell Malacia et Marcus Rashford; Christian Eriksen est blessé jusqu’en mai. Jadon Sancho est également nommé remplaçant, espérant être remis en action après une longue mise à pied. Les fans de United sont heureux de voir le retour de Jadon Sancho. Photographie : Matthew Peters/Manchester United/Getty Images Nottingham Forest apporte quatre changements à la sélection de départ de la semaine dernière. Orel Mangala, Neco Williams, Willy Boly et l’ancienne star de United Jesse Lingard remplacent Joe Worrall, Serge Aurier et Danilo, qui tombent sur le banc, et Morgan Gibbs-White, blessé.

