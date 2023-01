Manchester United v Everton: troisième tour de la FA Cup – en direct

Les évènements clés il y a 31 min Nouvelles de l’équipe

il y a 4 mois 14h29 HNE On sait tout sur la finale de la FA Cup entre ces deux-là – une célèbre victoire chacun dans 1985 et 1995 – mais la dernière fois qu’ils se sont rencontrés dans cette compétition à Old Trafford a également produit un moment inoubliable. United avait été dominé pendant la majeure partie d’un match sans but lorsque, dans le temps additionnel, Ron Atkinson a décidé d’envoyer Lou Macari. Le résultat a été, à part Barcelone 1984, peut-être le rugissement le plus fort jamais entendu à Old Trafford.



il y a 7 mois 14h27 HNE La restauration de la discipline est la clé du succès d'Erik ten Hag à Old Trafford jusqu'à présent | Karen Carney



il y a 7 mois 14h27 HNE “Salut Rob,” dit Matt Burtz. “Vous savez maintenant que je n’hésite pas à écrire sur Everton, mais je n’ai pas grand-chose à dire pour le moment. La gamme d’aujourd’hui est celle d’un homme qui sait que ce seul résultat peut lui faire économiser ou lui coûter son emploi; c’est assez similaire à ce qui a obtenu le match nul avec Manchester City le week-end dernier. Franchement (jeu de mots), c’est le genre de composition qui aurait dû être mise en place contre Brighton; peut-être que si c’était le cas, le travail de Lampard ne serait pas en jeu. “Des changements doivent être apportés dans tout le club, de haut en bas, et bien que la situation actuelle ne soit pas entièrement la faute de Lampard, je ne pense pas qu’il survive à une défaite car ils ont Southampton à domicile la semaine prochaine, qui est un six- pointeur s’il y en a jamais eu un. Des temps sombres pour faire partie de la moitié bleue du Merseyside, avec peu de lumière au bout du tunnel.



il y a 20 mois 14.13 HNE Gianluca Vialli n'a pas joué pour Manchester United ou Evertonmais son sens de l'équité a aidé à garder Everton en Premier League à l'époque. Trois jours avant la finale de la Coupe UEFA 1998, Chelsea a joué un onze complet contre les Bolton Wanderers et a gagné 2-0. Ce résultat a maintenu Everton en Premier League. Merci Gianluca Vialli, puisses-tu reposer en paix. — Gary Naylor (@garynaylor999) 6 janvier 2023 Certains décès, et ils sont assez sanglants implacables une fois que vous atteignez un certain âge, frappent plus fort que d'autres. L'énorme affection dans les hommages à Vialli – regardez combien font référence à la personne avant le footballeur – racontent leur propre histoire.



il y a 25 mois 14.09 HNE Les équipes en formation Manchester United (4-2-3-1) De Gea ; Dalot, Varane, Shaw, Malacia ; Casemiro, Eriksen; Antoine, Fernandes, Rashford ; Martial.

Remplaçants : Heaton, Lindelof, Maguire, Martinez, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Elanga, Garnacho. Everton (5-3-2) Pickford ; Coleman, Godfrey, Coady, Tarkowski, Mykolenko ; Iwobi, Gueye, Onana ; Maupay, Gray.

Remplaçants : Begovic, Holgate, McNeil, Calvert-Lewin, Gordon, Mina, Doucoure, Davies, Simms. Arbitre Darren Angleterre.

il y a 31 min 14.02 HNE Nouvelles de l’équipe Eh bien, c’est une agréable surprise : les deux managers ont choisi près de leurs meilleurs côtés disponibles. Il y a quatre changements chacun, bien que beaucoup d’entre eux soient des améliorations avec des joueurs clés revenant d’une blessure ou d’une suspension. Erik ten Hag fait venir Diogo Dalot, Raphael Varane, Tyrell Malacia et Antony pour Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire et Donny van de Beek. Frank Lampard revient aux cinq derniers qui ont si bien fonctionné au stade Etihad samedi dernier. Seamus Coleman remplace Nathan Patterson à l’arrière droit, tandis que Ben Godfrey, Amadou Onana et Neal Maupay remplacent Tom Davies, Dwight McNeil et Dominic Calvert-Lewin. Le talismanique Anthony Gordon est de retour parmi les sous-marins. 🥁 Présentation de vos 11 Reds pour affronter Everton dans le #FACup! 👏#MUFC –Manchester United (@ManUtd) 6 janvier 2023 Le Blues de ce soir à affronter @Homme Utd en FA Cup. 👊#EFC 🔵 @EmiratesFACup pic.twitter.com/3uV71rEjZu —Everton (@Everton) 6 janvier 2023

il y a 34 mois 14h00 HNE