Manchester United v Everton : Super League féminine – en direct

Everton a battu West Ham 3-0 le même jour, bien qu’ils aient ensuite perdu contre Birmingham en FA Cup. Brian Sorensen fait quatre changements par rapport à ce match de West Ham : Courtney Brosnan, Nathalie Bjorn, la passionnante Aggie Beever-Jones et Aurora Galli remplacent Emily Ramsey, qui n’est pas disponible contre son club parent, Lucy Hope, Hanna Bennison et Clare Wheeler.

Lorsque Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, vous auriez eu de grandes chances que le prochain titre de champion de United soit remporté par l’équipe féminine – d’autant plus qu’il n’existait pas à l’époque. Depuis leur création en 2018, United s’est imposé comme le meilleur des autres. Ils ont remporté le championnat en 2018-19 et ont terminé quatrièmes de chacune de leurs trois saisons WSL.

Cette saison, pour la première fois, on a l’impression que les Big Three sont devenus les Big Four. United aspire à bien plus qu’une autre quatrième place – une qualification pour la Ligue des champions, certainement, qui s’accompagne d’une finition dans les trois premiers, et peut-être même du titre WSL.

Ils sont en tête du classement à mi-parcours, un nez devant Chelsea, Manchester City et Arsenal dans ce qui pourrait être une course au titre pour les âges, et leur engagement envers l’ici et maintenant a été démontré par la décision de rejeter deux monde- offres record d’Arsenal pour Alessia Russo par Arsenal. United pourrait bien perdre Russo pour rien à l’expiration de son contrat cet été, mais c’est un pari valable compte tenu de ce qu’ils pourraient réaliser dans les prochains mois.

La seconde moitié de la saison de United commence par un match à domicile contre Everton cet après-midi. Everton connaît une bonne saison et occupe la cinquième place, bien que son bilan contre les Big Four soit assez épouvantable, avec un seul point au cours des quatre dernières saisons.

United s’attend à gagner. Étant donné à quel point la course au titre est susceptible d’être serrée, ils doivent le faire.

