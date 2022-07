Manchester United très intéressé par l’attaquant de Bundesliga

Manchester United serait intéressé par les services de l’attaquant de Stuttgart Sasa Kalajdzic, selon des informations.

Sasa Kalajdzic a rejoint Stuttgart en 2019, après avoir quitté son pays d’origine, l’Autriche.

On pense que la tenue allemande a payé moins de 3 millions de livres pour débarquer le tueur à gages, ce qui s’est depuis avéré être une bonne affaire.

En 33 matches de Bundesliga en 2020/21, le joueur de 25 ans a marqué 17 buts et fourni six passes décisives.

Le tueur à gages a depuis été touché par une blessure à l’épaule qui l’a tenu à l’écart pendant une bonne partie de la campagne précédente.

Cependant, Kalajdzic est revenu à l’action en janvier et revient à son meilleur niveau, marquant six buts et aidant deux en 15 matches de championnat pour son équipe actuelle.

Kalajdzic, dont le contrat actuel court jusqu’en 2023, est également devenu un habitué au niveau international après avoir fait ses débuts pour l’Autriche en octobre 2020.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Manchester United regarde Kalajdzic

Désormais, selon Florian Plettenberg, Manchester United est, avec Brian Brobbey, intéressé par Kalajdzic.

Il est ajouté que des discussions avec les représentants de l’attaquant ont eu lieu, mais qu’il n’y a pas encore eu de rencontre avec le joueur.

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont également déjà été liés à l’attaquant. Cependant, les deux géants allemands ne semblent pas actuellement intéressés par la signature de Kalajdzic :

❗️Actualités #Kalajdzic: Il est candidat à #MUFC à côté de Brobbey de Leipzig. Des discussions avec la direction de Kalajdzic ont eu lieu mais aucune rencontre personnelle jusqu’à présent. Manchester United est très intéressant pour lui. Le Bayern et Dortmund ne sont pas de la partie. @SkySportDE @Sky_Marc 🇦🇹 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 11 juillet 2022

Conseils de paris France vs Belgique: aperçu, pronostics et cotes de l’Euro féminin de l’UEFA 2022

Conseils de paris Italie vs Islande: aperçu, pronostics et cotes de l’Euro féminin de l’UEFA 2022