Manchester United fait match nul 0-0 avec Leeds dimanche pour rester sur la bonne voie pour une deuxième place dans le première ligue après que Burnley ait fait un pas de géant vers la survie. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont battu leurs rivaux acharnés 6-2 à Old Trafford en décembre, mais les deux équipes ont manqué d’énergie et d’imagination lors d’une rencontre terne à Elland Road. Le résultat porte United à 67 points après 33 matchs, 10 points derrière Manchester City, le champion élu, mais huit points d’avance sur Leicester, troisième. Solskjaer a reposé Paul Pogba et Edinson Cavani d’un œil sur le match aller de la demi-finale aller de la Ligue Europa jeudi contre la Roma et ils manquaient de fluidité, surtout en première période.

Les visiteurs ont eu une chance précoce lorsque Marcus Rashford a couru sur une longue balle, mais il ne pouvait frapper qu’un tir faible qui dribblait largement.

Stuart Dallas a tiré directement sur Dean Henderson dans le but de Manchester United alors que l’équipe locale se développait dans le match, mais Leeds vivait dangereusement, concédant des fautes dans des positions dangereuses autour du banc des pénalités.

Rashford les a presque fait payer dans les derniers instants de la première mi-temps, tonnant un coup franc vers le but qui a été brillamment sauvé par Illan Meslier.

Les visiteurs ont trouvé plus de rythme alors que la seconde mi-temps avançait et que le jeu s’ouvrait sous le soleil printanier.

Bruno Fernandes a tiré large après un centre d’Aaron Wan-Bissaka et le tir du pied gauche de Mason Greenwood a été confortablement sauvé par Meslier.

Daniel James a eu une chance en or d’ouvrir le score mais n’a pas réussi à se connecter correctement avec un centre de Rashford.

Quelques instants plus tard, le tir de Helder Coster a été dévié sur le toit du filet à l’autre bout après une longue passe en diagonale, tandis que Mateusz Klich a tiré directement sur Henderson alors qu’il était en bonne position.

Solskjaer a jeté sur Pogba et Cavani mais United n’a pas pu trouver la percée.

Manchester City, Manchester United, Leicester et Chelsea occupent actuellement les quatre premières places de la Premier League, mais seulement sept points séparent Leicester d’Everton, huitième.

La plupart des équipes n’ont que cinq matchs à jouer.

TRUC DE CHAPEAU EN BOIS

Plus tôt, Chris Wood a marqué un triplé en première mi-temps alors que Burnley battait les Wolves 4-0 pour se hisser à neuf points de la zone de relégation de la Premier League.

Burnley était plus tranchant et plus engagé, mais les Wolves de milieu de table ont contribué à leur chute avec un travail défensif bâclé dans un Molineux vide.

Wood, qui est désormais le meilleur buteur de Burnley en Premier League, est le premier joueur néo-zélandais à réussir un triplé en Premier League.

Cette victoire élève les hommes de Sean Dyche au 14e rang du classement, neuf points d’avance sur Fulham, 18e avec seulement cinq matchs à jouer, ce qui signifie qu’ils sont presque certains de remporter une sixième saison consécutive de football de haut niveau.

« De toute évidence, nous jouions une équipe de premier plan à Manchester United la semaine dernière et ils nous ont juste punis à des moments critiques », a déclaré Wood à la BBC. « Nous avons bien joué la semaine dernière et nous savions que nous devions revenir et bien jouer à nouveau et le résultat suivrait. .

«Nous savions que notre position était entre nos mains et c’était le principal. Nous voulions que les choses restent ainsi et cela a rendu les choses un peu plus faciles maintenant, mais il reste encore cinq matchs difficiles à disputer et nous verrons où nous en sommes. «

