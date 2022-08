Manchester United surprend Liverpool avec une victoire 2-1 à Old Trafford

Enfin, il y a des signes de vie à Manchester United.

Dans un contexte de protestations contre la propriété du club, United a livré une performance d’intensité et d’esprit pour battre son féroce rival Liverpool 2-1 lundi et remporter ses premiers points en Premier League cette saison.

Les arrivées composées de Jadon Sancho à la 16e minute et de Marcus Rashford à la 53e ont remporté une victoire à Old Trafford qui apportera un peu de répit au manager sous pression Erik ten Hag, qui a fait une énorme déclaration dans sa sélection d’équipe en laissant tomber l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo. et le capitaine du club Harry Maguire et a été validé.

“Je voulais une attitude différente et c’est ce que je les ai vus apporter sur le terrain”, a déclaré Ten Hag, qui a commencé son mandat à United au milieu d’une sorte de crise dans le plus grand club d’Angleterre. “Mais ce n’est que le début.”

Soudain, la chaleur est sur Liverpool, largement censé être à nouveau un prétendant au titre cette saison, l’équipe de Jürgen Klopp attendant toujours une victoire après trois matchs et languissant maintenant derrière United au classement avec seulement deux points.

Mohamed Salah a marqué une consolation à la 81e minute, mais c’était un autre affichage en dessous de la moyenne de Liverpool après des matchs nuls avec Fulham et Crystal Palace, même s’il s’agissait d’une première défaite en championnat en 2022.

“Lors de l’échauffement, c’était le plus silencieux que j’aie entendu dans ce stade et ils voulaient quelque chose pour les soulever”, a déclaré le défenseur de Liverpool Andrew Robertson. “Et nous leur avons donné.”

Ce qui est historiquement le plus grand match du football anglais a été précédé d’une manifestation d’avant-match par des milliers de fans de United en colère contre la direction et l’état du club sous ses propriétaires de 17 ans, la famille Glazer.

Les supporters ont appelé les Glazers basés aux États-Unis à vendre le club alors qu’ils se dirigeaient vers Old Trafford, puis se sont rassemblés dans le hall à l’extérieur du stade historique, devant une importante présence policière. Beaucoup se sont attardés au début du match.

La pression était sur United après les défaites contre Brighton (2-1) et Brentford (4-0) pour ouvrir la saison, et les joueurs se sont nourris d’une atmosphère frénétique qui a semblé affecter Liverpool très tôt.

“Le début du match était exactement ce à quoi tout le monde s’attendait, ce à quoi les fans de United s’attendaient. Ils étaient après nous », a déclaré Klopp. “Ils ont commencé légèrement plus agressifs que nous.”

Lisandro Martinez, une signature de l’intersaison à l’arrière central qui a fait l’objet d’énormes critiques ces derniers jours, a été particulièrement impressionnant et a donné le ton en frappant Salah dès la première minute, puis en faisant irruption dans l’attaquant de Liverpool après s’être levé du sol. Plus tard dans la première mi-temps, Raphael Varane, qui a remplacé Maguire, a pratiquement taclé Luis Diaz au sol, sous les rugissements d’approbation des fans de United, même si cela lui a valu une réservation.

Le but de Sancho est survenu lors de la meilleure période du match de United, l’ailier faisant preuve d’un grand sang-froid pour tromper James Milner en feignant de tirer, de réduire à l’intérieur et de placer un tir dans le coin alors que Virgil van Dijk se tenait bizarrement immobile devant lui. C’était le septième match consécutif de Premier League que Liverpool avait pris du retard.

Le stade a de nouveau éclaté lorsque Anthony Martial, un remplaçant à la mi-temps, a traversé Rashford et l’attaquant a sprinté vers la zone avant de placer une arrivée calme à l’intérieur du premier poteau.

United a parfois dû défendre vigoureusement, mais s’est accroché pour mettre fin à une série de huit matches sans victoire contre Liverpool et à une séquence de quatre défaites consécutives en championnat remontant à la fin de la saison dernière.

C’est à United d’enchaîner une série de performances de combat similaires, à partir de Southampton le week-end prochain. Ten Hag aura Casemiro, dont la signature de 60 millions de dollars du Real Madrid a été conclue lundi, disponible pour ce match et le milieu de terrain brésilien a été présenté sur le terrain avant le coup d’envoi.

Avec plus de signatures arrivant potentiellement avant la fin de la fenêtre de transfert, les choses pourraient s’améliorer pour les 20 fois champions anglais.

“Nous devons juste produire comme aujourd’hui à chaque match”, a déclaré Sancho.

