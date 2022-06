Manchester United surprend la star du Real Madrid

Des informations provenant d’Espagne suggèrent que Manchester United envisage un attaquant du Real Madrid cet été.

Le média espagnol Sport rapporte que le patron de Manchester United, Erik ten Hag, poursuit la star du Real Madrid, Marco Asensio, qui a pris cette saison le maillot n ° 11 de Gareth Bale et figurait sur l’aile droite de Los Blancos.

Les champions de Chelsea et de Serie A, l’AC Milan, seraient également intéressés par le joueur.

Peu de détails supplémentaires sont donnés concernant toute sorte de frais de transfert ou si le Real Madrid serait prêt ou non à vendre.

Cependant, il convient de souligner que le contrat actuel d’Asensio avec Los Blancos expire à l’été 2023, ce qui signifie que Madrid pourrait être mieux servi en le vendant cet été au lieu de le perdre gratuitement l’année prochaine.

De plus, bien que le joueur de 26 ans ait joué 42 fois pour le Real en 2021/22 – marquant 12 et en faisant deux passes décisives – il n’a pas terminé 90 minutes trop souvent et Carlo Ancelotti a souvent préféré faire appel à Federico Valverde pour remplacer. l’aile droite dans les grands matchs, notamment contre Chelsea, Manchester City et Liverpool en Ligue des champions.

Publicité

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel H30 uniquement, mise minimale de 10 £/10 €, cote minimale de 1/2, paris gratuits payés en 2 x 15 £/15 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari de qualification, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/joueur/pays s’appliquent. begambleaware.org #AD

Asensio améliorerait-il Manchester United ?

Tout à fait donc oui. Les Red Devils ont des options d’attaque limitées avant la nouvelle campagne pour diverses raisons, Jadon Sancho étant actuellement le seul ailier droit naturel de United.

Cependant, signer quelqu’un de la qualité et de la polyvalence d’Asensio empêcherait cela, permettant à Sancho d’être également déployé depuis l’aile gauche, où il a été impressionnant pour le Borussia Dortmund à de nombreuses reprises.

En plus de fournir une couverture sur le flanc, l’Espagnol pourrait tourner avec Bruno Fernandes, qui est le seul joueur de style n ° 10 de United maintenant que Juan Mata et Jesse Lingard sont partis.

Conseils de paris Chicago Fire vs Philadelphia Union: aperçu, pronostics et cotes de la Major League Soccer

Conseils de paris Seattle Sounders vs CF Montréal: aperçu, pronostics et cotes de la Major League Soccer