Manchester United “sur le point” de recruter le milieu de terrain du Bayern en remplacement de Christian Eriksen

Manchester United semble prêt à signer le milieu de terrain du Bayern Marcel Sabitzer le jour de la date limite, suite à l’annonce que Cristian Eriksen pourrait être absent pour le reste de la saison.

DATE LIMITE JOUR Suivez les dernières offres et potins de la Premier League sur notre blog en direct

“Alors que les enquêtes se poursuivent, les premières évaluations indiquent qu’Eriksen devrait être absent jusqu’à fin avril ou début mai”, a déclaré le club à propos de ce dernier. “Il y a de l’espoir que Christian puisse revenir à temps pour jouer un rôle dans les phases finales de la saison.”

Erik ten Hag a cherché à combler cette lacune rapidement et a identifié le meneur de jeu dynamique du Bayern, Marcel Sabitzer, comme son principal candidat. Sabitzer a également été lié à Chelsea, mais la poursuite par les Blues d’Enzo Fernandez de Benfica, associée au nouveau besoin de Manchester United de faire venir un milieu de terrain, semble avoir fait pencher la course en faveur des Red Devils.

L’international autrichien Sabitzer, 28 ans, a été un joueur un peu à part au Bayern sa saison, après avoir rejoint son rival en titre RB Leipzig en 2021. Le joueur avait déjà travaillé sous le patron du Bayern Julian Nagelsmann à Leipzig et on pense qu’il est frustré de ne pas en présenter plus. pour les champions en titre cette saison.

Sabitzer est un milieu de terrain extrêmement travailleur et tactiquement intelligent, qui cherche à faire avancer les courses pour créer des opportunités pour ses coéquipiers.

tabloïd allemand Image rapportent qu’un déménagement à Old Trafford est imminent pour Sabitzer, qui serait désireux de prendre un nouveau départ. Les termes de l’accord n’ont pas encore été annoncés, même si un prêt jusqu’à la fin de la saison comprenant une option d’achat conviendrait aux deux parties.

Le Bayern a annoncé la signature du défenseur de Manchester City Joao Cancelo déjà le jour de la date limite de transfert. Le départ de Sabitzer serait probablement leur dernière annonce de la fenêtre.