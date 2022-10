Manchester United soutient Cristiano Ronaldo après une accusation de conduite inappropriée

Erik ten Hag a annoncé mercredi l’intention de Manchester United de soutenir Cristiano Ronaldo après que la star ait été accusée de conduite inappropriée à la suite d’une altercation avec un fan d’Everton la saison dernière.

Des séquences vidéo ont montré que Ronaldo semblait faire tomber le téléphone portable d’un jeune garçon au sol après la défaite 1-0 de United à Goodison Park le 9 avril.

Le joueur de 37 ans a été averti par la police du Merseyside et la Football Association a accusé le mois dernier Ronaldo de l’incident.

Le manager de United, Ten Hag, s’est entretenu avec Ronaldo et a déclaré à l’attaquant portugais que le club soutiendrait son cas.

Ten Hag a d’abord semblé suggérer que Ronaldo contesterait l’accusation, mais une source du club a ensuite indiqué que la réponse de l’entraîneur néerlandais était due à une légère interprétation erronée de la question.

La source a déclaré que Ten Hag défendait Ronaldo et signalait le soutien du club avant que le joueur ne s’exprime lors d’une audience personnelle de la FA et offre une atténuation alors qu’il cherche à éviter une interdiction.

On pense que Ronaldo n’accepterait pas une punition sévère, ce qui, selon United, serait injuste, plutôt que de contester que l’incident ait eu lieu.

“Nous en avons parlé et il ne l’acceptera pas”, a déclaré Ten Hag aux journalistes.

L’incident avec le fan d’Everton s’est produit lorsque Ronaldo se dirigeait vers le tunnel et l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus a ensuite présenté des excuses pour ses actions.

“Ce n’est jamais facile de gérer les émotions dans des moments difficiles comme celui auquel nous sommes confrontés”, a déclaré Ronaldo sur Instagram.

“Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu.

“Je voudrais m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif.”

Malheur martial

Ironiquement, Ronaldo a connu une visite plus positive à Everton dimanche lorsqu’il a marqué son 700e but en club lors de la victoire 2-1 de United.

“Je veux le soutenir autant que possible”, Ten Hag a déclaré.

“Nous avons une certaine exigence envers les joueurs, ce que nous attendons d’eux à certains postes sur le terrain. Mais c’est comme tous les autres joueurs.

“Je veux tirer le meilleur de lui. Évidemment, il est en meilleure forme maintenant et j’en suis content, donc il peut contribuer davantage à l’équipe et je suis sûr qu’il le fera.”

Pendant ce temps, Ten Hag admet qu’il se sent désolé pour Anthony Martial après que l’attaquant de United ait été mis à l’écart par sa troisième blessure différente de la saison.

L’arrivée de Ten Hag a donné un nouveau souffle à la carrière fracassante de Martial à United, l’international français commençant en tête lors des quatre matches de la pré -tournée de la saison en Thaïlande et en Australie.

Cependant, une blessure aux ischio-jambiers lors du dernier match amical a exclu Martial du début de la saison, avant qu’il ne souffre d’un problème d’Achille et ne soit ensuite contraint de partir avec une plainte au dos à Everton.

“Il ne s’entraîne pas aujourd’hui. Nous verrons comment il se développera d’ici dimanche”, a déclaré Ten Hag avant le match de Ligue Europa de jeudi contre Omonia Nicosia.

“J’ai eu plusieurs discussions avec lui à ce sujet (série de blessures). Je suis vraiment déçu pour lui.

“Je pense que d’après la qualité de toutes les minutes qu’il a jouées, il a très bien joué, également dimanche.

“Mais évidemment, il est tombé et c’est une déception pour lui et pour l’équipe aussi.”

