Manchester United : Sir Jim Ratcliffe paiera 1,3 milliard de livres sterling pour 25 pour cent du capital du club de Premier League | Actualités footballistiques

Sir Jim Ratcliffe paiera 1,3 milliard de livres sterling pour 25 pour cent de Manchester United après que l’homme d’affaires qatari Cheikh Jassim bin Hamad al Thani se soit retiré du processus d’appel d’offres.

L’offre de Sheikh Jassim, qui valorisait United à plus de 5 milliards de livres sterling, était considérée comme la seule offre pour 100 % du club.

Mais il est entendu que la valorisation du Qatari n’était pas suffisante pour les Glazers, propriétaires de United depuis 2005 – c’est pourquoi Shiekh Jassim s’est retiré du processus.

L’autre proposition est d’acheter environ 25 pour cent du club au milliardaire de la pétrochimie Sir Jim, qui a déclaré être un fan du club depuis son enfance, l’accord devant être conclu lors d’une réunion du conseil d’administration de United cette semaine.

Ratcliffe voulait initialement acheter la totalité des 67 pour cent des actions des Glazer.

« Ratcliffe paie trop cher – Cheikh Jassim a fait de son mieux »

Une source qui a suivi le processus de près a déclaré à Sky Sports News :

« Ce qui se passe est totalement irréel. La valorisation des Glazer est incroyablement fantaisiste. Cheikh Jassim leur a proposé presque le double de la capitalisation boursière. Il était un acheteur au comptant, il allait effacer toutes leurs dettes, il n’y aurait pas eu de nouvelle dette et il allait investir 1,4 milliard de livres sterling supplémentaires pour le stade et l’équipe.

« Tout cela n’était toujours pas suffisant pour les Glazers. Ce qui nous reste maintenant, après presque un an, c’est quelqu’un qui va payer trop cher pour 25 pour cent du club. C’est sans doute le club de football le plus grand et le plus historique. sur la planète et après un an, il n’y a qu’un seul enchérisseur et il ne peut obtenir que 25 pour cent.

« C’est une blague. S’ils voulaient juste vendre une participation minoritaire, ils auraient pu le faire en privé en novembre dernier. C’est le marché qui dicte la valeur de United, pas les Glazers ou Raine. Vous vous souvenez de l’époque où il y avait apparemment huit enchérisseurs sérieux ? Tout au long de cette période. n’a été qu’un seul enchérisseur pour 100 % du club, alors pourquoi devrait-il enchérir contre lui-même ?

« Ratcliffe paie trop cher et toute valorisation supérieure à celle de Sheikh Jassim est une pure folie.

« S’il ne peut se permettre d’acheter que 25 pour cent pour commencer, qui va payer pour le nouveau stade ? Qui va réparer le toit qui fuit ? Qui va payer pour le nouveau centre d’entraînement, les nouveaux joueurs et les projets communautaires. ?

« United ne peut pas suivre Brighton ces jours-ci, sans parler de Manchester City, Liverpool et Arsenal. Et ne pensez même pas au Real Madrid et au Bayern Munich.

« Et s’ils optent pour Ratcliffe, ils obtiennent un autre actionnaire. En quoi cela aide-t-il à la prise de décision ? Où sont la nouvelle vision et la nouvelle ambition ? Où est le nouvel engagement avec les fans ? Les mêmes propriétaires seront en place et quelle garantie Est-ce que les Glazer vendront davantage de leurs actions à l’avenir ? Quelle garantie y a-t-il que Ratcliffe aura l’argent pour les racheter ? D’où viendra l’argent nécessaire pour les amener au niveau de Brighton ?

« Cheikh Jassim a essayé de combler le fossé entre la réalité et la folie en matière d’évaluation. Il a fait de son mieux. »

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Sky News a appris le mois dernier que le véhicule Ineos Sports de Sir Jim avait proposé à la famille Glazer de contrôle un accord qui lui permettrait d’acquérir des parts de leurs actions et des actions cotées en bourse à la Bourse de New York (NYSE) dans des proportions égales.

Cette offre consisterait à faire une offre au même prix pour les deux lots d’actions.

Cheikh Jassim souhaitait racheter le club et a lancé ce que son parti a décrit comme une cinquième et dernière offre en juin dans le but de conclure l’accord.

La première offre du Qatari pour le club a été faite en février.

L’équipe de candidature de Cheikh Jassim avait évoqué la possibilité de se retirer en mai après un manque de progrès depuis qu’elle avait apparemment fait une offre finale demandée par les Glazers en avril.

Chronologie du processus de rachat de Man Utd 22 novembre 2022 : Les Glazer confirment qu’ils sont ouverts à une vente mais affirment que d’autres options « y compris de nouveaux investissements » seront envisagées.

Les Glazer confirment qu’ils sont ouverts à une vente mais affirment que d’autres options « y compris de nouveaux investissements » seront envisagées. 17 février 2023 : Sir Jim Ratcliffe et Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani font des offres rivales pour le rachat de Man Utd. Le Qatari veut acheter 100 pour cent du club.

Sir Jim Ratcliffe et Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani font des offres rivales pour le rachat de Man Utd. Le Qatari veut acheter 100 pour cent du club. 18 février 2023 : Le hedge fund américain Elliott Management dépose une proposition d’investissement à Man Utd.

Le hedge fund américain Elliott Management dépose une proposition d’investissement à Man Utd. 28 février 2023 : Les vitriers se sont séparés lors de la vente après que les offres n’ont pas atteint une valorisation de 6 milliards de livres sterling.

Les vitriers se sont séparés lors de la vente après que les offres n’ont pas atteint une valorisation de 6 milliards de livres sterling. 5 mars 2023 : Sheikh Jassim et Ratcliffe passent à l’étape suivante du processus avec un soumissionnaire anonyme.

Sheikh Jassim et Ratcliffe passent à l’étape suivante du processus avec un soumissionnaire anonyme. 10 mars 2023 : Elliott Management passe à la deuxième étape du processus de vente de Man Utd.

Elliott Management passe à la deuxième étape du processus de vente de Man Utd. 16 et 17 mars 2023 : Le groupe qatari et Sir Jim Ratcliffe rencontrent Raine Group à Old Trafford avant d’avoir accès à des informations financières détaillées. Cheikh Jassim reste à l’écart.

Le groupe qatari et Sir Jim Ratcliffe rencontrent Raine Group à Old Trafford avant d’avoir accès à des informations financières détaillées. Cheikh Jassim reste à l’écart. 22 mars 2023 : Raine prolonge la date limite pour les deuxièmes offres après les demandes de Sheikh Jassim et Ratcliffe. Elliott Management a fait une offre de participation minoritaire avant la date limite.

Raine prolonge la date limite pour les deuxièmes offres après les demandes de Sheikh Jassim et Ratcliffe. Elliott Management a fait une offre de participation minoritaire avant la date limite. 23 mars 2023 : Ratcliffe fait sa deuxième offre.

Ratcliffe fait sa deuxième offre. 24 mars 2023 : Cheikh Jassim fait sa deuxième offre.

Cheikh Jassim fait sa deuxième offre. 11 avril 2023 : Les Glazer portent le processus de vente à un troisième tour, les parties intéressées étant invitées à soumettre leurs offres finales d’ici la fin avril.

Les Glazer portent le processus de vente à un troisième tour, les parties intéressées étant invitées à soumettre leurs offres finales d’ici la fin avril. 28 avril 2023 : Cheikh Jassim réalise une offre record du monde. Ratcliffe fait également son offre avant la date limite.

Cheikh Jassim réalise une offre record du monde. Ratcliffe fait également son offre avant la date limite. 16 mai 2023 : Cheikh Jassim présente une quatrième offre proche de 5 milliards de livres sterling. La proposition d’INEOS valorise Man Utd à un prix plus élevé, mais ne s’applique pas à l’ensemble du club et donnerait à Glazers la possibilité de conserver 20 % du capital.

Cheikh Jassim présente une quatrième offre proche de 5 milliards de livres sterling. La proposition d’INEOS valorise Man Utd à un prix plus élevé, mais ne s’applique pas à l’ensemble du club et donnerait à Glazers la possibilité de conserver 20 % du capital. 7 juin 2023 : Cheikh Jassim soumet une cinquième offre améliorée.

Cheikh Jassim soumet une cinquième offre améliorée. 14 octobre 2023 : Cheikh Jassim se retire du processus.

Cheikh Jassim aurait augmenté son offre en juin, mais celle-ci n’était pas satisfaisante pour les Glazers, bien qu’elle soit bien supérieure à la valorisation du club de 3,3 milliards de dollars à la Bourse de New York.

La différence entre les parties porte sur la valorisation – ce qui laisse encore ouverte la possibilité que Cheikh Jassim soit attiré à nouveau dans le long processus – alors que les protestations contre les Glazer se poursuivent.

La colère contre la propriété a mijoté et grandi alors que United a commencé la saison en perdant quatre de ses huit premiers matchs de Premier League pour occuper la 10e place du classement.

L’équipe d’Erik ten Hag a également perdu ses deux matches de groupe de la Ligue des champions jusqu’à présent lors de la campagne 2023-24.

L’offre de Sheikh Jassim aurait fait de United l’équipe sportive la plus chère de l’histoire d’au moins 200 millions de livres sterling, éclipsant l’accord d’achat des Washington Commanders de la NFL, mais elle était toujours inférieure à la propre valorisation du club par les Glazers, à environ 6 milliards de livres sterling. signalé plus tôt cette année.

Le Manchester United Supporters’ Trust (MUST) a exhorté la famille Glazer à « clarifier sa position ».

« Nous espérons que cette nouvelle accélérera ce processus plutôt que de le retarder », indique un communiqué suite au retrait de Cheikh Jassim. « Sur la base des 11 derniers mois, personne ne peut en être sûr. »

United a besoin d’investissements pour moderniser Old Trafford et remporter la Premier League pour la première fois depuis un 20e titre de champion record en 2013.

Les Glazers sont propriétaires de Manchester United depuis qu’ils l’ont acheté pour un peu moins de 800 millions de livres sterling en 2005 – un mandat de 18 ans marqué par des manifestations et une pénurie flagrante de trophées depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, l’ancien manager du club, également en 2013.

Les Red Devils ont remporté leur premier trophée en six ans en battant Newcastle United lors de la finale de la Coupe Carabao en février.

Les Glazers « préféreraient conclure un accord avec Ratcliffe »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol explique ce que signifie le retrait de Sheikh Jassim pour le rachat de Manchester United



Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« Je peux confirmer que Cheikh Jassim du Qatar s’est retiré du processus.

« Les Glazers ont indiqué qu’ils préféreraient conclure un accord avec Sir Jim Ratcliffe, qui propose d’acheter une participation initiale de 25 pour cent dans Manchester United, donc Sheikh Jassim s’est retiré du processus de vente de Manchester United.

« Maintenant, en lisant entre les lignes, mes informations sont que, en ce qui concerne le football de Manchester United, ils seront déçus.

« Je sais que les gens proches d’Erik ten Hag, par exemple, attendaient avec impatience que Sheikh Jassim achète Manchester United, ils attendaient avec impatience qu’il soit prêt à effacer les dettes du club, les dettes qui avaient été chargées sur le club par le La famille Glazer lorsqu’ils ont acheté Manchester United il y a 18 ans.

« Il attendait avec impatience le fait qu’il aurait plus d’argent à dépenser sur le marché des transferts, il attendait avec impatience le fait qu’Old Trafford serait réaménagé, qu’il y aurait plus d’argent disponible pour le réaménagement du terrain d’entraînement de Carrington. aussi.

« Mais les propriétaires, la famille Glazer, ont décidé qu’ils préféreraient conclure un accord avec Sir Jim Ratcliffe et son groupe Ineos, qui proposent d’acheter une participation de 25 pour cent dans Manchester United et envisagent d’acheter la totalité des actions de Glazer dans le club.

« Mais c’est juste plus d’incertitude – plus de Manchester United dans les limbes.

« Je pense que c’est une bonne nouvelle si vous êtes un fan de Liverpool, de Manchester City, d’Arsenal ou de Chelsea. Cela signifie simplement plus d’incertitude pour Manchester United. Les Glazers ne partent pas. »

L’accord avec Ratcliffe « laisserait toujours les Glazers sous le contrôle global »

Rob Harris, correspondant sportif de Sky News :

« Sir Jim connaît bien le monde du sport, puisqu’il est propriétaire de Nice en France et qu’il investit également dans le cyclisme.

« Cela entraînerait de nouveaux investissements dans le club, mais cela ne répondrait pas à ce que réclament tant de fans. [in terms of] un changement de propriétaire après si longtemps. La colère n’a fait que grandir tout au long du règne des Glazer.

« Nous avons entendu le Manchester United Supporters’ Trust dire que le club avait désespérément besoin d’un nouveau propriétaire et qu’il espère que cette nouvelle accélérera le processus plutôt que de le retarder.

« Mais pour de nombreux fans, ils espéraient que Sheikh Jassim offrirait une nouvelle ère avec un contrôle à 100 % du club. Si Sir Jim Ratcliffe investissait dans le club, cela laisserait toujours les Glazers aux commandes. »

« Il y aura une confusion quant à la suite des événements »

Andy Mitten, rédacteur en chef de United We Stand :

« C’est une nouvelle car cela fait maintenant 11 mois qu’une révision stratégique a été annoncée et les fans de Manchester United sont devenus extrêmement frustrés par le manque de nouvelles, le manque de communication de la famille Glazer.

« Je pense qu’ils ont épuisé toute la bonne volonté des fans de Manchester United. Vous avez vu des protestations persistantes contre la famille Glazer à presque tous les matches de Manchester United.

« Je pense qu’il y aura des sentiments mitigés parmi les fans de Manchester United. Certains seront déçus que la candidature qatarie ne semble pas réussie, d’autres seront heureux.

« Je pense qu’il y aura une confusion quant à ce qui se passera ensuite. Cela signifie-t-il la fin des Glazers ? À court terme, cela ne semble pas être le cas.

« Est-ce que cela signifie que Jim Ratcliffe et sa candidature à Ineos vont pousser vers la prise de contrôle de Man Utd ? Je pense que beaucoup de fans penseraient que c’est mieux que d’avoir les Glazers aux commandes.

« Manchester United a besoin de capitaux pour redévelopper Old Trafford. Le club a besoin d’une nouvelle direction, et les fans sont unanimes sur ce point.

« Les supporters sont frustrés. Les gens au sein du club sont frustrés, des milliers de personnes travaillent pour Manchester United, ils veulent aussi de la clarté sur leur avenir. »