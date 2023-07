Manchester United s’intéresse au successeur de David de Gea

David de Gea quitte Manchester United après 12 ans et 545 matchs joués pour le club. Dès le 1er juillet, date à laquelle son contrat expire officiellement, le vétéran de 32 ans pourrait signer avec un autre club.

Malgré une autre saison imprévisible à Old Trafford, le gardien espagnol était largement attendu pour re-signer avec les Red Devils.

Les rapports suggèrent que le plus gros revenu de Manchester United aurait refusé de diminuer son salaire hebdomadaire de 375 000 £ (476 000 $) à 200 000 £ (254 000 $) par semaine.

À la suite du souhait d’Erik ten Hag de remplacer son gardien partant, le club anglais a retiré son offre. Pendant ce temps, United n’a pas exclu de re-signer De Gea en tant qu’agent libre, mais il semble que leur partenariat de longue date touche à sa fin.

Manchester United n’a pas encore déposé d’offre officielle

Alors que la situation contractuelle incertaine de David de Gea inquiète davantage Manchester United, Erik ten Hag a fait du gardien de l’Inter Andre Onana sa cible principale.

L’équipe italienne a même reconnu l’intérêt de United pour le gardien sénégalais et attend une offre pour le joueur.

Le directeur général de l’Inter, Beppe Marotta, a déclaré vendredi à Sky Italia :

« Manchester United a exprimé un intérêt ]pour Onana]qui peut ou non débouchera sur une offre dans les prochains jours. Une fois que cela se produit, l’Inter et le joueur l’évalueront soigneusement. Onana n’a pas encore reçu d’offre officielle de Manchester United.

L’Inter prévoit d’utiliser de l’argent pour re-signer Romelu Lukaku de Chelsea

La publication italienne Corriere dello Sport affirme que l’Inter a fixé un prix minimum pour Onana à 60 millions d’euros (76 millions de dollars). Pendant ce temps, les géants de la Premier League seraient prêts à conclure un accord.

En plus de cela, les Red Devils offriraient jusqu’à 50 millions d’euros (63 millions de dollars), avec des bonus supplémentaires.

De plus, si les Nerazzurri décident de vendre le Camerounais, ils veulent obtenir le plus d’argent possible afin de pouvoir utiliser le produit pour des activités de transfert supplémentaires, telles que le financement du retour de Romelu Lukaku de Chelsea.

Crédit photo : IMAGO / Sports Press Photo