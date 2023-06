Manchester United signera un prodigieux attaquant danois grâce à Christian Eriksen – rapport

Manchester United espère recruter l’attaquant danois très convoité Rasmus Hojlund, grâce à la présence influente de Christian Eriksen à Old Trafford.

Nouvelles du soir de Manchester rapportent qu’Eriksen pourrait jouer un rôle clé dans la conclusion d’un accord pour son compatriote, le jeune Atalanta étant susceptible de déménager dans un nouveau club cet été. Hojlund a été lié à un certain nombre de grandes équipes européennes, dont Chelsea, Barcelone et le Bayern Munich, mais Manchester United est convaincu de remporter la course grâce à Eriksen, qui sera invité à faire appel directement à son coéquipier international.

Hojlund, 20 ans, a marqué 10 buts en 34 apparitions pour son club italien la saison dernière – après avoir signé avec l’équipe autrichienne Sturm Graz en août – et a été félicité pour son rythme, son physique et ses mouvements intelligents. On a le sentiment que le joueur doit encore améliorer sa finition et sa tête, mais il est encore loin de ses meilleures années.

Le patron des Red Devils, Erik ten hag, est considéré comme un grand admirateur de Hojlund et pense qu’il pourrait l’aider à maximiser le potentiel considérable qui l’a également vu marquer cinq buts en quatre matches avec le Danemark. S’associer aux créateurs Eriksen – une icône au Danemark – et Bruno Fernandes serait une perspective alléchante pour le jeune.

United tient à ajouter un attaquant naturel à ses rangs avant la nouvelle saison, en particulier avec la responsabilité supplémentaire du football de la Ligue des champions à affronter. Le premier choix actuel, Anthony Martial, est trop sujet aux blessures pour persister, tandis que Marcus Rashford est plus heureux à gauche des trois premiers. Le prêt de Wout Weghorst à Besiktas peut être rendu permanent, mais le Néerlandais est au mieux considéré comme une option de secours.

Hojlund est au prix de 35 millions d’euros par Marché de transfert.