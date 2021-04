Eric Bailly est sur le point d’accepter une prolongation de contrat avec Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN, le défenseur étant en pourparlers avancés sur un accord à long terme qui pourrait le garder à Old Trafford pendant les quatre prochaines années.

Le joueur de 27 ans a tenu à demander des assurances au manager Ole Gunnar Solskjaer sur le temps de jeu et des sources ont déclaré à ESPN qu’une percée dans les négociations avait été faite la semaine dernière.

Bailly, une signature de 30 millions de livres sterling de Villarreal en 2016, devait entrer dans la dernière année de son contrat cet été. Sa situation avait alerté les clubs italiens et espagnols avant le mercato, mais il est désormais sur le point de rester à United.

L’arrière central souhaite jouer plus régulièrement après avoir été limité à seulement huit apparitions en Premier League cette saison et 15 dans toutes les compétitions.

Le couple préféré de Solskjaer à l’arrière est Harry Maguire et Victor Lindelof, mais des sources ont déclaré à ESPN Bailly est convaincu qu’il aura des opportunités s’il reste en forme.

Le club s’est inquiété de son bilan de blessures après avoir disputé seulement 37 apparitions en Premier League depuis le début de la saison 2017-18.

Il a été testé positif au coronavirus alors qu’il était en service international avec la Côte d’Ivoire et après son retour à l’entraînement la semaine dernière, il était un remplaçant inutilisé pour le match nul 0-0 avec Leeds United dimanche.

United a permis à Marcos Rojo de rejoindre Boca Juniors en janvier, mais Solskjaer a toujours cinq défenseurs centraux dans son équipe première.

Maguire et Lindelof ont été le premier choix pendant une grande partie de la campagne avec Bailly et Axel Tuanzebe en renfort. Phil Jones n’a pas joué à un match de compétition depuis plus d’un an après une grave blessure au genou et a toujours deux ans plus une option d’un an sur son contrat.

L’international anglais de 29 ans est revenu à l’entraînement, mais devra développer sa forme physique avant d’être envisagé pour un retour en équipe première.