Manchester United signe Marcel Sabitzer du Bayern Munich en remplacement de Christian Eriksen

Manchester United a finalisé mardi la signature du prêt du milieu de terrain Marcel Sabitzer du Bayern Munich pour couvrir le blessé Christian Eriksen.

Eriksen pourrait manquer la majeure partie du reste de la saison en raison d’une blessure à la cheville, subie lors de la victoire 3-1 de United contre Reading en FA Cup samedi.

Cela a incité le club de Premier League à rechercher des renforts au milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de janvier, Sabitzer venant d’Allemagne pour signer un accord jusqu’à la fin de la saison.

“Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions rapides et importantes”, a déclaré Sabitzer. “Dès le moment où j’ai entendu parler de cette opportunité, j’ai su que c’était ce qu’il me fallait. Je suis un joueur compétitif, je veux gagner et aider le club à atteindre son objectif. vise cette saison.

Sabitzer a remporté 68 sélections internationales pour l’Autriche et a joué 24 fois pour Munich cette saison.

United a déclaré qu’Eriksen serait mis à l’écart pendant “une période prolongée” – probablement jusqu’à fin avril ou début mai.

L’international danois est devenu une figure clé sous le manager de United Erik ten Hag, faisant 31 apparitions cette saison.

L’ancien joueur de Tottenham et de l’Inter Milan a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors du Championnat d’Europe en 2021 et a dû être réanimé avec un défibrillateur. Il a fait installer un défibrillateur automatique et a fait son retour dans le football de haut niveau il y a un an lorsqu’il a rejoint le club de Premier League Brentford.

Ses performances pour le club londonien ont conduit à un déménagement à United l’été dernier.

Ten Hag a déclaré mardi qu’il serait difficile pour United de remplacer l’influence d’Eriksen.

“Un autre joueur le remplira toujours d’une manière différente, mais cela ne signifie pas que vous devez avoir moins de succès”, a-t-il déclaré. remplacer.

“Par exemple, son impact dans le dernier tiers avec le dernier ballon.”

L’accord pour Sabitzer donne à Ten Hag plus d’options pour le reste de la campagne, United visant toujours à se qualifier pour la Ligue des champions ainsi qu’à participer à la Coupe de la Ligue, à la FA Cup et à la Ligue Europa.

“Marcel est un joueur que nous surveillons depuis longtemps. L’opportunité s’est présentée rapidement, et nous savions qu’il était quelqu’un avec la capacité et le caractère pour avoir un impact”, a déclaré le directeur du football de United, John Murtough. “Il ajoute de la qualité à notre équipe et de l’expérience dans le vestiaire.”

United affronte Nottingham Forest lors du match retour des demi-finales de la Coupe de la Ligue mercredi, menant 3-0 après le premier match.

