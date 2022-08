Manchester United signe le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro

Manchester United a déclaré vendredi avoir accepté de signer le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 60 millions de livres sterling (70 millions de dollars).

Le manager de United, Erik ten Hag, cherche désespérément un milieu de terrain défensif depuis sa prise en charge à Old Trafford et s’est finalement installé pour Casemiro après avoir échoué à signer Frenkie de Jong de Barcelone.

Troubled United, qui siège en bas de la Premier League après des défaites embarrassantes contre Brighton et Brentford, devrait payer un montant initial de 50 millions de livres sterling.

Les frais globaux augmenteraient de 10 millions de livres sterling supplémentaires si certaines clauses du contrat étaient respectées.

Casemiro s’est vu proposer un contrat de quatre ans avec l’option d’une nouvelle prolongation de 12 mois, le transfert étant soumis à l’accord de conditions personnelles.

Le joueur de 30 ans a rejoint le Real en provenance de Sao Paulo en 2013 et a été une figure clé du milieu de terrain du club espagnol, remportant cinq titres en Ligue des champions.

“Manchester United est ravi d’annoncer que le club a conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro”, indique un communiqué de United.

“Le transfert est soumis à l’accord de conditions personnelles, aux exigences de visa britanniques et à un examen médical.”

Ten Hag a refusé de discuter du transfert lors de sa conférence de presse plus tôt vendredi, mais le patron du Real Carlo Ancelotti s’est montré plus ouvert lorsqu’il s’est adressé aux médias en Espagne.

« J’en ai discuté avec lui ce matin. Il veut essayer un nouveau défi, une nouvelle opportunité », a déclaré Ancelotti.

« Le club l’a compris. Avec tout ce qu’il a fait pour ce club et la personne qu’il est, nous devons le respecter.

« S’il ne reste pas, nous lui témoignerons une énorme gratitude pour tout ce qu’il a fait. Nous avons des remplaçants au sein de l’équipe.

Le Real Madrid a déclaré qu’il organiserait un “hommage et adieu” à Casemiro lundi, auquel assistera le président du club, Florentino Perez.

Dans un communiqué, les géants espagnols l’ont qualifié de “l’un des joueurs les plus transcendantaux de l’une des périodes les plus importantes et les plus réussies de notre histoire”.

“Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre de sa vie”, a-t-il ajouté.

Casemiro a joué aux côtés des stars actuelles de United Cristiano Ronaldo et Raphael Varane dans la capitale espagnole.

Son arrivée comblera un vide dans le milieu de terrain de Ten Hag après que sa poursuite prolongée de De Jong se soit soldée par un échec.

La richesse de l’expérience et le succès de Casemiro au plus haut niveau feront de lui un certain titulaire au lieu de Fred ou Scott McTominay au milieu de terrain central.

Il est peu probable qu’il soit disponible pour le prochain match de United contre son rival Liverpool à Old Trafford lundi.

Au lieu de cela, les débuts de Casemiro pourraient avoir lieu à Southampton en Premier League le 27 août.

