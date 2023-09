Manchester United signe le meilleur buteur de la Coupe du monde féminine après avoir perdu Alessia Russo contre Arsenal

Manchester United Women a recruté la meilleure buteuse de la Coupe du monde, Hinata Miyazawa, pour mener sa ligne avant la nouvelle saison de Super League féminine.

L’internationale japonaise vient de Mynavi Sendai Ladies dans son pays d’origine et espère combler un vide béant dans la première ligne de United.

1 Miyazawa est une grosse capture après la perte de Russo Crédit : Getty

Les Red Devils ont perdu l’attaquant anglais Alessia Russo contre Arsenal lors d’un transfert gratuit au cours de l’été, ce qui a été un coup dur compte tenu du record de l’attaquant de 27 buts en 59 matchs.

Miyazawa sera désormais chargée de combler ce vide, et si l’on en croit la dernière Coupe du Monde, elle pourrait avoir de bonnes chances.

Aux côtés de l’attaquante Minami Tanaka sur la route du Japon vers les quarts de finale, elle a inscrit cinq buts en cinq matchs, remportant ainsi le Soulier d’Or du tournoi.

Commentant son passage à la WSL, Miyazawa a dit: « Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette merveilleuse famille et de cette formidable équipe. J’ai vraiment hâte de commencer et j’espère que mon style de jeu enthousiasmera nos fans.

Son nouveau manager, Marc Skinner, a commenté : « Hinata rejoint notre famille United après avoir prouvé ses qualités au plus haut niveau.

« Comme l’a montré sa victoire au Soulier d’Or lors de la Coupe du Monde Féminine de cet été, elle enthousiasmera nos fantastiques supporters avec son style de jeu direct et sa capacité à trouver les espaces les plus dangereux. Nous avons hâte de la voir évoluer encore plus au sein de notre équipe.

United a terminé deuxième de la WSL la saison dernière, à seulement deux points du champion Chelsea mais neuf devant Arsenal.

Avec Russo désormais parti et Miyazawa franchi la porte, la priorité absolue de United sera de garder la gardienne vedette Mary Earps.

Il reste un an à Earps pour son contrat actuel, mais après une performance incroyable en aidant l’Angleterre à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde, Arsenal aurait fait une offre record du monde pour le n°1.