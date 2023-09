Manchester United signe le gardien de Fenerbahce, Alkay Bayindir, en remplacement de Dean Henderson

Il semble que le dilemme de Dean Henderson ait enfin pris fin pour Manchester United à la date limite puisque les Red Devils ont récemment annoncé avoir signé le gardien turc Alkay Bayindir de Fenerbahce dans le cadre d’un accord d’une valeur de 4,3 millions de livres.

Bayindir a conclu un contrat de quatre ans avec le club de Premier League, qui a la possibilité d’une prolongation supplémentaire de 12 mois.

Le jeune Turc a été recruté pour rivaliser avec Andre Onana pour la place de n°1 et remplacera le joueur récemment décédé Dean Henderson, qui a quitté Manchester United pour Crystal Palace à la recherche d’une place de titulaire dans l’équipe.

L’équipe des gardiens de United a subi une refonte totale puisque Henderson et le gardien vétéran David De Gea se sont séparés du club cet été.

Bayindir s’est imposé comme le meilleur jeune gardien de Turquie au début de sa carrière, ce qui a incité Fenerbahce à le retirer du marché en 2019, lorsqu’il a été recruté pour remplacer le gardien vétéran Harun Tekin, et a excellé dans son rôle.

Mais l’une des principales préoccupations du jeune gardien est sa nature sujette aux blessures. Bayindir a subi deux blessures graves – une à l’épaule et une à la hernie du dos – ce qui a entraîné une baisse importante de ses performances la saison dernière. Mais il semble que le patron de United, Erik ten Hag, soit prêt à investir dans la capacité innée du jeune gardien de but et à offrir au Turc un nouveau départ pour qu’il puisse savourer et s’épanouir.

« C’est un immense honneur de rejoindre Manchester United et de devenir le premier joueur turc à représenter cet incroyable club », a déclaré Bayindir sur le site officiel du club.

« J’ai une passion pour le succès et je donnerai tout pour aider ce groupe spécial de joueurs à réaliser nos ambitions. J’ai hâte de commencer à travailler avec une unité de gardiens aussi expérimentée. Nous nous soutiendrons mutuellement et imposerons des normes élevées chaque jour afin que chacun de nous soit prêt à performer chaque fois que cela est nécessaire. »

United a déjà connu un début de saison fragile avec divers hauts et bas exposés sur le terrain, en particulier au milieu de terrain, mais ils espèrent trouver leur rythme et se lancer une fois la date limite de transfert terminée. Ils en auront certainement besoin alors que United devra faire face à un long et difficile chemin à parcourir cette saison, même en Ligue des champions où ils se sont retrouvés dans un groupe avec des mastodontes comme le Bayern Munich, le retour de Galatasaray et le FC Copenhague.

Bayindir n’est peut-être pas la seule signature à la date limite pour Manchester United. Le club devrait également recruter Sergio Reguilon en prêt de Tottenham et continuer d’être lié à une décision du milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat.