Manchester United signe l’attaquant espagnol Lucia Garcia de l’Athletic Club

Lucia Garcia a marqué neuf buts en 36 matches avec l’Espagne. Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images

Manchester United a signé l’attaquant espagnol Lucia Garcia de l’Athletic Bilbao pour deux ans, a annoncé lundi l’équipe de Super League féminine.

Le joueur de 23 ans a marqué 63 buts en 161 apparitions au cours des six dernières années dans l’équipe espagnole et renforcera les rangs offensifs de United après l’arrivée de l’ancienne attaquante de Tottenham Hotspur Rachel Williams au début du mois.

“Le fait qu’un club de la taille de Manchester United me fasse confiance est un rêve devenu réalité. Je me sens déjà très bien ici”, a déclaré Garcia, qui a fait ses débuts en Espagne en 2018 et a marqué neuf buts en 36 Jeux.

“Il y a une super ambiance familiale au club, qui est l’environnement exact dans lequel je m’épanouis. Je donnerai tout ce que j’ai sur le terrain pour rendre nos fans fiers et, espérons-le, marquer quelques buts également.”

Garcia faisait partie de l’équipe espagnole qui a atteint les quarts de finale de l’Euro féminin 2022 avant d’être éliminée par l’Angleterre en prolongation.

United a terminé quatrième de la WSL la saison dernière et commencera la nouvelle campagne le 11 septembre avec un voyage aux Spurs.