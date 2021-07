Manchester United signe Jadon Sancho du Borussia Dortmund

Manchester United a finalisé la signature de Jadon Sancho pour un contrat de cinq ans avec une option de 12 mois supplémentaires, a confirmé le club vendredi.

Le Borussia Dortmund avait précédemment confirmé l’accord, déclarant le 1er juillet que les frais de transfert étaient « fixés » à 85 millions d’euros (99,98 millions de dollars). United a également confirmé que l’accord avait été initialement conclu, sous réserve d’un examen médical après la participation de l’Angleterre à l’Euro 2020.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Sancho et son coéquipier de United, Marcus Rashford, ont tous deux raté les tirs au but lors de la finale du tournoi, l’Italie s’imposant 3-2 après prolongation.

Sancho a déclaré: « La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League. C’est une équipe jeune et excitante et je sais qu’ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. »

L’accord met officiellement fin à une saga de transfert qui dure depuis près de 18 mois.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré: « Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club, c’est un joueur avancé dans les meilleures traditions de Manchester United. Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous hâte de le voir s’épanouir.

« Ses objectifs et ses records de passes décisives parlent d’eux-mêmes et il apportera également un rythme, un flair et une créativité formidables à l’équipe. Old Trafford lui donnera la plate-forme dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et performer au plus haut niveau. Pour un joueur de son niveau. âge, Jadon a déjà réalisé beaucoup de choses et a montré le courage d’aller faire ses preuves à l’étranger.

« Nous sommes tous impatients d’accueillir Jadon dans l’équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle campagne. »

United a tenté de signer Sancho l’été dernier mais n’a pas réussi à s’entendre avec Dortmund. La partie allemande a abaissé sa demande de 108 millions de livres sterling (148 millions de dollars) et après avoir vu au moins deux offres rejetées, United a finalement pu parvenir à un accord cet été.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien club de Sancho, Manchester City, devait représenter 15% des bénéfices réalisés par Dortmund sur l’accord, qui devraient être d’environ 11,2 millions d’euros (13,17 millions de dollars).

Sancho quitte Dortmund après avoir disputé 137 matches et marqué 50 buts en quatre ans en Allemagne. Il a été nommé dans l’équipe de Bundesliga de la saison en 2019 et 2020.

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré qu’il espérait garder Sancho cet été, mais que le joueur de 21 ans avait dit au club qu’il souhaitait déménager à Old Trafford.

« C’était le souhait exemplaire de Jadon », a déclaré Watzke. « Nous aurions aimé le garder.

« Nous sommes parvenus à un accord général avec Manchester United sur le transfert de Jadon Sancho, en attendant son achèvement complet, car il reste encore quelques formalités à régler et le contrôle médical à accomplir. »