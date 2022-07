Manchester United signe Christian Eriksen pour un transfert gratuit

Manchester United a confirmé vendredi la signature de Christian Eriksen sur un transfert gratuit.

Le Danois était un agent libre après avoir passé six mois en prêt avec l’équipe de Premier League Brentford, après son retour au football à la suite de son effondrement à l’Euro 2020.

Eriksen avait l’air aussi pointu que jamais pour les abeilles et, par conséquent, a suscité un intérêt décent pour ses services cet été.

Son ancien club Tottenham était lié, mais Manchester United a remporté la course pour le milieu de terrain.

Manchester United a confirmé qu’Eriksen avait signé un contrat de trois ans, le gardant au club jusqu’en 2025.

Après avoir signé pour United, Eriksen a déclaré : “Manchester United est un club spécial, et j’ai hâte de commencer. J’ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à plusieurs reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation incroyable.

“J’ai vu le travail d’Erik à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent chaque jour. Il est clair que c’est un entraîneur fantastique. Après avoir parlé avec lui et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus excité pour l’avenir. J’ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux accomplir, et c’est l’endroit idéal pour continuer mon voyage.

Eriksen est la deuxième signature de United cet été après la capture de Tyrell Malacia plus tôt ce mois-ci.

Ailleurs, les Red Devils semblent se rapprocher d’un mouvement pour Lisandro Martinez, tandis que les négociations pour Frenkie de Jong continuent de s’éterniser.

