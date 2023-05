Manchester United s’entretient avec le gardien de but avec le favori de l’option de 65 millions d’euros pour remplacer David De Gea: rapport

Manchester United a intensifié les discussions sur le poste de gardien de but au sein du club, alors qu’Erik ten Hag se tourne vers un avenir qui pourrait ne pas impliquer David De Gea.

L’Espagnol était encore une fois fautif pour Manchester United alors que les Red Devils ont perdu 1-0 contre West Ham United en Premier League ce week-end, ouvrant la porte à Liverpool pour potentiellement les faire passer à la quatrième place. De Gea a fait plusieurs hurlements de haut niveau cette saison, mais a une clause pour rester à Old Trafford la saison prochaine.

Selon ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet), United est en pourparlers avec le joueur de 32 ans mais ne lui a donné aucune garantie de conserver le maillot n ° 1 s’il choisissait de rester dans le club qu’il a représenté 540 fois. Dean Henderson, quant à lui, devrait également avoir des discussions avec le club sur son avenir à son retour de son prêt à Nottingham Forest.

Dean Henderson a été prêté à Nottingham Forest toute la saison (Crédit image : Getty Images)

Le rapport relie la star de Porto Diogo Costa à un déménagement à Old Trafford, alors que United cherche à remplacer De Gea à long terme.

Un tel transfert coûterait cependant 75 millions d’euros aux Red Devils. C’était confirmé (s’ouvre dans un nouvel onglet) par un journaliste italien Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) lorsque le gardien portugais a signé un nouveau contrat avec son club.

Malgré les rumeurs liant De Gea à une sortie, Ten Hag a soutenu son n ° 1 lorsqu’il a été interrogé sur lui à la suite de la défaite de West Ham.

« Il a les draps les plus propres de la Premier League, donc nous ne serions pas dans cette position sans lui », a déclaré le Néerlandais. « Donc, il a entièrement ma conviction, pas de soucis. Des erreurs se produisent, mais en tant qu’équipe, vous devez y faire face, vous devez faire preuve de caractère, être résilient et rebondir et cette équipe fera l’affaire. »

Erik ten Hag a publiquement soutenu David De Gea (Crédit image : Getty Images)

On pense également que Manchester United s’intéresse à David Raya et Robert Sanchez.

De Gea est valorisé 15 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

