Manchester United se tourne vers Danny Ings au lieu de Harry Kane

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United se tourne vers Ings au lieu de Kane

Manchester United cherche toujours à signer un autre attaquant, malgré Edinson Cavani signer un nouveau contrat d’un an, mais ne sont pas disposés à dépenser 150 millions de livres sterling pour amener Tottenham’s Harry Kane.

Le Daily Telegraph rapporte qu’une option moins chère est de déménager pour l’ancien attaquant de Liverpool Danny Ings, qui a encore un an sur son contrat avec Southampton.

Ings, 28 ans, a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues cette saison et en a marqué 25 en 2019-20. Il pourrait être disponible pour environ 20 millions de livres sterling et United sera intéressé par un accord économique car ils ont un désir plus pressant de signer l’ailier du Borussia Dortmund. Jadon Sancho pour environ 90 millions de livres sterling.

Cavani a 34 ans mais United a beaucoup d’options à l’avant avec Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial tous capables de jouer au milieu. Bien qu’aucun d’entre eux ne soit un buteur hors-jeu comme Ings.

08h52 BST: Sergio Aguero rejoindra Barcelone en tant qu’agent libre après la finale de la Ligue des champions, selon Mundo Deportivo.

L’international argentin quittera Manchester City à l’expiration de son contrat en fin de saison et la finale de la Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai sera son dernier match pour le club.

Aguero, 32 ans, se rendra après la finale à Barcelone pour subir un examen médical avant de mettre la plume sur papier sur un contrat de deux ans avec les géants catalans avant de rejoindre l’équipe argentine pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Les négociations sont très avancées entre Aguero et Barca et l’accord est presque terminé, déclare Mundo Deportivo. S’il est terminé, Aguero jouera au Barca jusqu’en juin 2023, la même durée de contrat que son compatriote et ami. Lionel Messi pourrait signer s’il reste avec les géants catalans.

08h30 BST: Le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a démenti les spéculations selon lesquelles son club serait ouvert à l’offre Joao Felix à Barcelone dans un accord d’échange qui verrait Antoine Griezmann retour à la Rojiblancos.

Cerezo a admis plus tôt cette semaine qu’il adorerait que Griezmann revienne à l’Atletico, mais a déclaré qu’il était peu probable que le Barça laisse le Français partir.

« Un accord d’échange concernant Griezmann et Joao Felix? C’est un sujet étouffé dans l’œuf », dit-il. « Une histoire totalement inventée par les médias. Joao Felix sera l’un des meilleurs joueurs à être entré sur le terrain. Griezmann veut jouer au Barca et Joao à l’Atletico. »

L’Atletico a signé Felix dans un transfert de 126 millions d’euros de Benfica à l’été 2019, mais le joueur de 21 ans n’a pas encore montré son véritable potentiel. L’international portugais a été signé pour remplacer Griezmann, qui a rejoint Barcelone pour 120 millions d’euros.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Manchester City est prêt à offrir un salaire stupéfiant de 300000 £ par semaine pour amener l’attaquant de Tottenham Harry Kane au stade Etihad en été. Un rapport dans le Courrier quotidien affirme que les deux clubs de Manchester ont manifesté leur intérêt pour Kane, mais c’est City qui a pris la tête de la course. Le joueur de 27 ans connaît l’une de ses meilleures saisons sous un maillot des Spurs, marquant 22 buts et en aidant 13 en 34 départs en Premier League.

– Milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga continue de susciter l’intérêt de toute l’Europe avec la perspective de 18 ans désormais liée à un passage en Premier League. Le Real Madrid a le milieu de terrain central sur son radar depuis un certain temps, mais Rapports du miroir que les difficultés financières du club espagnol peuvent désormais les contraindre à prioriser leurs dépenses de transfert dans d’autres domaines. Et c’est la même chose pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui ne sont peut-être pas prêts à débourser 60 millions d’euros sur le Français. Cela laisse la porte ouverte à Arsenal et à Manchester United, des rapports affirmant que les deux clubs souhaitent ajouter la perspective française à leurs rangs.

– Internazionale tente de résoudre le contrat de Croatie international Marcelo Brozovic, le milieu de terrain suscitant l’intérêt du Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League. C’est selon Gazzetta dello Sport, qui rapportent que le joueur de 28 ans pourrait être intéressé par un déménagement loin de San Siro. Brozovic a joué un grand rôle dans la victoire de l’Inter en Serie A cette saison, apparaissant 33 fois en championnat.

– Gazzetta dello Sport pense que l’AC Milan est le dernier club intéressé à ajouter Olivier Giroud dans leurs rangs, le contrat de l’attaquant français devant expirer cet été. L’homme cible de Chelsea, âgé de 34 ans, a été lié à une foule de clubs ces derniers temps après une forte forme en Ligue des champions, marquant six en huit matches avant la finale.

– Steve Bruce veut signer chez Arsenal Joe Willock à un accord permanent, le manager de Newcastle United a révélé au cours de sa entretien d’après-match avec Sky Sports après une victoire 1-0 contre Sheffield United. Le joueur de 21 ans a marqué 10 buts et en a aidé trois cette saison en prêt des Gunners, et est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière, après avoir marqué en six matchs consécutifs.

– média turc Ajansspor croyez Michy Batshuayi serait autorisé à rejoindre Trabzonspor cet été, avec l’attaquant belge sur la liste restreinte du club turc de Super Lig. Le joueur de 27 ans devrait retourner à Chelsea après un prêt avec Crystal Palace qui ne l’a vu marquer que deux fois en 18 apparitions.