La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Un mouvement lorgnant pour Baumgartner

The Sun rapporte que Manchester United envisage de déménager pour le talentueux international autrichien de Hoffenheim Christoph Baumgartner.

Le joueur de 21 ans a impressionné en Bundesliga cette campagne et est surveillé par un certain nombre de clubs, mais United préparerait une offre pour l’été après l’avoir gardé un œil sur lui toute la saison.

Le contrat de Baumgartner se termine en 2023 et on pense actuellement qu’il vaut environ 16 millions de livres sterling, bien que ces frais devraient augmenter s’il continue dans sa forme actuelle.

Baumgartner a été décrit comme « le nouveau Michael Ballack » et, après avoir rejoint Hoffenheim à 16 ans en 2017, il a gravi les échelons pour devenir l’une des stars actuelles de l’équipe.

Il a marqué trois buts et enregistré cinq passes décisives en 17 matches de championnat jusqu’à présent cette saison.

Christoph Baumgartner de Hoffenheim est la dernière star de la Bundesliga à attirer l’attention de Manchester United. TF-Images / Getty Images

Odegaard termine son examen médical avant le déménagement des Gunners

Martin Odegaard a terminé un examen médical mardi avant son déménagement à Arsenal, rapporte Sky Sports.

La star norvégienne a accepté de rejoindre les Gunners du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, et l’accord devrait être annoncé dans les prochaines 24 heures.

Odegaard espère obtenir plus de football en équipe première sous la direction du patron des Gunners, Mikel Arteta, après avoir disputé seulement neuf matchs toutes compétitions confondues au Real Madrid cette saison.

Arsenal semble avoir réussi à repousser l’intérêt de la Real Sociedad, qui tenait à signer à nouveau le joueur après son prêt réussi au club l’année dernière. Le Real Madrid a préféré l’envoyer dans un club en dehors de la Liga.

Odegaard a marqué sept buts et inscrit neuf passes la saison dernière. Il devient la deuxième signature d’Arsenal du mercato de janvier, après le gardien des Socceroos Mat Ryan rejoint de Brighton.

Éperons pour Di Maria

Tottenham Hotspur a approché le Paris Saint-Germain au sujet d’un déménagement pour Angel Di Maria cet été, rapporte L’Equipe.

Di Maria est un acteur clé de Mauricio Pochettino depuis l’arrivée de l’entraîneur argentin au début du mois, mais son contrat expire cet été.

Pochettino aimerait garder l’ailier au Parc des Princes et des discussions ont commencé sur une éventuelle prolongation de son contrat, mais les Spurs espèrent pouvoir tenter le joueur de 32 ans à Londres.

Di Maria, qui espère une prolongation de deux ans, s’est vu offrir une réduction de salaire sur son contrat actuel, et si les négociations semblent stagner, il pourrait utiliser l’intérêt de Tottenham comme outil de négociation.

Di Maria a marqué 86 buts et ajouté 102 passes décisives en 243 apparitions pour le PSG.

Tap-ins

– Christian Eriksen Le coup franc vainqueur de l’Internazionale contre ses rivaux AC Milan pourrait le faire rester en Italie, si les citations d’après-match d’Antonio Conte sont quelque chose à dire. S’exprimant après la spectaculaire victoire 2-1 de l’Inter, Conte a déclaré: « Personne n’arrivera, personne ne partira. Nous travaillons avec Eriksen au niveau tactique pour trouver une alternative pour [Marcelo] Brozovic, parce que nous n’avons pas quelqu’un comme ça dans l’équipe. «

– Le Bayer Leverkusen a conclu des accords avec Leicester City Gris Demarai selon Sky Sports, bien que la partie allemande ne soit que l’un des rares clubs désireux de signer le joueur de 24 ans. Le contrat des Foxes de Gray expire à la fin de la saison et il souhaite obtenir plus de temps de jeu qu’il n’en obtient actuellement sous Brendan Rodgers. Leverkusen a conclu un accord pour signer Gray, et les deux clubs ont jusqu’à lundi prochain, à la fermeture du mercato, pour finaliser le transfert.

– Everton et Parme semblent se battre pour la signature du jeune Bayern Munich Joshua Zirkzee, selon Sky Sports Allemagne. Les deux clubs ont fait des offres pour le joueur de 19 ans, tous deux désireux de prêter le joueur jusqu’à la fin de la saison avec la possibilité de le signer cet été pour un montant d’environ 9 millions de livres sterling.

– Ailier uruguayen Brian Rodriguez pourrait être en route pour l’Europe. Parler à un journaliste Martin Charquero, Rodriguez dit qu’il préfère un déménagement en Europe plutôt qu’un retour au LAFC. Cagliari dirige une foule de clubs italiens désireux de signer le joueur de 20 ans, notamment la Fiorentina, Gênes, la Lazio et la Sampdoria.