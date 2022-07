Manchester United se renseigne sur le milieu de terrain du PSG

Par Josh Barker









Manchester United a été lié à un deuxième milieu de terrain central cet été après que les discussions de Frenkie de Jong semblent avoir heurté un mur de briques.

Pendant la majeure partie du mercato estival, nous avons vu émerger une nouvelle histoire de De Jong à Manchester United.

Le dernier en date est venu du point de vente espagnol Sport et a énuméré 10 raisons pour lesquelles De Jong ne déménagera pas à Manchester United.

Pour les intéressés, ces raisons sont les suivantes :

Il a acheté une maison à Pedralbes

Son partenaire, Mikky Kiemeney, aime Barcelone et a des liens forts dans la ville

Son club de rêve est le Barça, pas United

Pas de Ligue des champions

Les unis sont ensorcelés

La météo de Manchester

Convaincu qu’il peut livrer pour Xavi

Salaire du Barça

N’aime pas la campagne pour qu’il parte

Contacts entre le Barça et United

Manchester United regarde Leandro Paredes

Il a été affirmé que United s’était renseigné sur un transfert potentiel de l’international argentin.

Cependant, le prix demandé de 29,6 millions de livres sterling du PSG serait “des pourparlers compliqués” pour le joueur de 28 ans. Le rapport indique que United avait demandé aux champions de France d’évoquer un prix pour Paredes s’ils souhaitaient le vendre aux Red Devils.

Ce prix ne semble pas si élevé pour un joueur talentueux comme Paredes. Cependant, il n’a fait que 15 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, ce qui a peut-être amené United à croire que le PSG en demande trop pour un joueur de l’équipe.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Manchester United doit signer un nouveau milieu de terrain défensif cet été, car ses options actuelles de milieu de terrain central sont Fred, Scott McTominay et Donny van de Beek – dont aucun n’est aussi défensif.

